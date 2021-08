https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 20.08.2021 - Última actualización - 14:09

14:04

Muy crítico

Pepe Mujica, sobre la fiesta en Olivos: "A los presidentes no se les puede perdonar"

El ex mandatario uruguayo de 86 años habló también sobre cómo ve la relación entre Argentina y Uruguay. “No anda mal del todo pero debería andar mejor”, dijo.

Crédito: Gentileza

El ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica opinó sobre el escándalo que envuelve al Gobierno argentino luego de que se filtraran las fotos del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta presidencial de Olivos en plena cuarentena del año pasado. “A los presidentes no se les puede perdonar”, aseguró.

El ex mandatario afirmó que “debe haber multitudes de cumpleaños que en plena pandemia se festejaron”. Sin embargo, marcó una clara diferencia en este caso en particular, por tratarse del Presidente.

Pese a la crítica a Alberto Fernández por la celebración durante la cuarentena, en reiteradas oportunidades hizo referencia al difícil trabajo que está llevando adelante desde que asumió el puesto en diciembre de 2019. “Cuando asumió le dije ‘qué changa te agarraste’”, recordó. “La Argentina debería haber elegido a un mago en ese momento. El hombre está lidiando con un potro de mil cabezas y mil patas”, expresó Mujica.

El presidente uruguayo entre 2010 y 2015 se refirió también a la relación actual entre ambos países. “No anda mal del todo pero debería andar mejor. O avanzamos con la región entera o no avanzamos”, sostuvo.

El escándalo por la celebración en Olivos no paró de generar repercusiones desde que estalló, con la difusión de las fotos, a las que siguieron videos. Allí se ven amuchados a la primera dama junto a amigos y a su pareja, el Presidente; todos sin barbijo ni distanciamiento social, medidas clave para prevenir los contagios de coronavirus. Las imágenes son del 14 de julio del año pasado, fecha en que regía la cuarentena dura por la pandemia, en momentos en que estaban prohibidas las reuniones sociales.

