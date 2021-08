https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Espectáculos La contundente reacción de la "China" Suárez tras confirmarse su separación con Benjamín Vicuña La actriz adoptó una posición distinta en esta oportunidad. Qué dice su entorno.

Este viernes, Benjamín Vicuña sorprendió a todos al anunciar su separación de la Eugenia "la China" Suárez a través de un escueto y hermético comunicado que difundió desde su cuenta en la red social Instagram.

Según pudo conocerse, la pareja atravesaba desde hacía meses una fuerte crisis y fue precisamente la ex Casi Ángeles la que le puso el cuerpo a cada uno de los rumores de separación. "Ella siempre se hizo cargo, a su manera, de todo. Incluso dio una nota en el aeropuerto cuando decían que se había ido a Estados Unidos en crisis y reconoció sin tapujos: 'Esta vez no es cierto'. Se pudrió de ser la vocera", señalan.

La decisión entonces de que fuera Vicuña quien confirmara la ruptura resulta lógica. Y, a diferencia de otras crisis, la "China" optó por no dar acuso de recibo, pero no se llamó a silencio tampoco, "ni se borró de las redes sociales". De hecho, casi en simultáneo con la publicación del comunicado, la actriz compartió un posteo en el que le abrió el juego a sus seguidores a que votaran qué look le quedaba mejor.

En esta oportunidad, la actriz decidió borrar la mayoría de las fotos que había subido junto al padre de Amancio y Magnolia que los tuvieran a ellos como protagonistas del retrato. Quedaron sólo aquellas vinculadas a los más chicos. De hecho, hay que remontarse hasta el 25 de abril del 2020 para encontrar la última postal romántica, en la que ella le dedicó un tierno: "Él siempre está, contiene, apoya y sostiene".

Si bien el entorno de la pareja no descarta que, tal y como ya sucedió en otras oportunidades, pueda haber una eventual reconciliación, lo cierto es que el chileno ya abandonó la casa que compartían en Pilar y, según trascendió, estaría pasando sus noches en un departamento ubicado en el barrio de Palermo.

"La casa que compraron está en construcción todavía, no está habitable", reconocen quienes conocen a la pareja, en alusión a la lujosa mansión que pensaban remodelar juntos para instalarse junto a toda la familia ensamblada.

Si bien en un principio trascendió que el elevado costo de la remodelación habría sido el disparador de la ruptura (teniendo en cuenta que el chileno tiene buenos ingresos, pero también le pasa diez mil dólares por mes a Carolina "Pampita" Ardohain por la cuota alimentaria de sus tres hijos), lo cierto es que desde el entorno de la actriz aseguran que el motivo fue la sospecha de una infidelidad por parte de Vicuña.