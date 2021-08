https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.08.2021 - Última actualización - 14:55

14:54

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

¿Y el tren?

ALFREDO SALOMÓN

"¿Qué pasó con el tren que iba a correr a partir del 16 julio o agosto, por Santa Fe?, con un grado de periodicidad. Resulta que acá no se vio absolutamente nada. Nadie explicó nada, pero el tren no apareció. ¡Había una gran expectativa!, porque sale mucho más económico el tren y es más cómodo. Sin embargo, no pasó nada de nada. Por favor, publíquenme este mensaje".

****

Dolor y memoria

UNA ANTIGUA LECTORA

"El programa de Nelson Castro del domingo 15, que no pude ver enteramente, me produjo vergüenza ajena. Es doloroso que dada la circunstancia irregular en Córdoba, los padres no pudieron despedirse de su hija. Pero esa chica murió asistida por los médicos y enfermeros con la medicina necesaria para impedir sufrimientos. ¿Por qué no entrevista a Fernández Meijide, a Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto y tantas otras? Son madres que cuando recuerdan a sus hijos saben que murieron de una manera atroz, torturados, tirados en sótanos, entre aullidos de dolor. Pertenece a quienes nunca dijeron nada de esto".

****

Paso 2021

MARIO PILO

"Se acercan elecciones cruciales para el futuro del país: o modelo democrático occidental o modelo autocrático oriental chavista-castrista. Tan crucial, que el oficialismo K rifa lo que queda de fondos del país y de la maquinita del Banco Central con planes de todo tipo, de compras, subsidios, préstamos, etc. Nos subestima a las mayorías argentinas. Somos un país que vota no por la dignidad y la ética, sino por el bolsillo y los findes largos, con asado. Y me obligo entonces a recordar ciertos juicios del Libertador San Martín: 'seamos libres, lo demás no tiene importancia'. O 'serás lo que debas ser, si no no serás nada'. Es decir: asumir las responsabilidades de la vida para ser ciudadanos, no súbditos obedientes. ¿Hubiese sido seducido también San Martín por los cantos de viejas sirenas? Supongo que no. Espero que una buena parte de los argentinos tampoco, y que sepan votar verdadera oposición. Aquella que pueda llegar a transmitir un programa de Nación y de revolución ética, que es lo que necesitamos".

****

Llegan cartas

Preocupados, pero sin respuestas

MARIGEL BELTRAMINO

El gobierno que dice estar preocupado por la salud, ha llevado a los médicos al paro, porque:

- No se ha efectivizado el pase a planta de los monotributistas y contratados;

- Falta de respuesta al adelanto para el mes de agosto de 2021 del pago del incremento salarial previsto para el mes de septiembre 2021;

- Falta de creación de la comisión para poder acceder al cómputo diferenciado de privilegio y de la comisión de blanqueo;

- Sin respuesta e incumplimiento a la ley 9282 sobre de los cambios de escalafón y encuadre normativo respecto de los licenciados en bioimágenes, en enfermería y en kinesiología;

- Falta de creación de cargos para tareas diferencias definitivas.

- Indefiniciones sobre estabilidad, concursos y reincorporación de colegas pendientes en servicio penitenciario. Exclusión del Bono Provincial.

- Falta de respuesta de parte del Poder Ejecutivo Provincial.

Como dije alguna vez, las personas no cuentan...