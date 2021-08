Mar del Plata: concejales denuncian que la ciudad nunca registró un mamógrafo donado por la provincia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La presidenta de la comisión de Hacienda, Virginia Sívori, habló de "un sinfín de irregularidades" e impulsó un pedido de informes. La oficialista Vilma Baragiola se mostró molesta: "Se está equivocando".

La comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de Mar del Plata fue escenario este viernes de una fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición por un expediente para que el municipio registre un mamógrafo que hace nueve años recibió en donación de la Provincia de Buenos Aires.

La titular de la comisión, Virginia Sívori (Frente de Todos), lanzó de arranque que cuando se habla de transparencia y prolijidad estas cuestiones no deben dejarse pasar. Según dijo, “lo más grave” no es que desde 2012 el municipio no haya aceptado formalmente la donación, sino que además ahora el Ejecutivo la solicita “porque sin ese reconocimiento no se puede llevar adelante el mantenimiento anual necesario”.

“Estamos hablando de algo muy importante para la salud pública. Tiene diez años de vida útil y ya pasaron nueve. O sea que estamos a un año de que termine su vida útil. El municipio nunca lo registró, por lo tanto nunca se hizo ningún control anual del equipamiento”, interpretó. “Nos parece que mínimamente necesitamos alguna explicación de la Secretaría de Salud. Porque es un sinfín de irregularidades. Se recibe algo, nunca se registra pero además nunca se hace el control para que ese equipamiento esté en condiciones”, afirmó, y calificó a lo sucedido como “una desprolijidad”.

“Merecemos saber qué ha pasado desde el momento en que se recepcionó el mamógrafo”, acotó su compañera de bloque Verónica Lagos. Y Daniel Rodríguez, también del Frente de Todos, encendió todavía más el debate: “Han pasado seis años de gobierno de Cambiemos. Regularizar esto me parece bien, pero hay que dar explicaciones de qué es lo que pasa”. La jefa del bloque de la UCR, Vilma Baragiola, salió al cruce: “Parece que hacen responsable a un gobierno. Yo entiendo que hubo dos intendentes. Y además un gobernador que en 2012 tampoco pidió la papelería para regularizar la situación”.

Sívori intercedió para sostener que no podía igualarse la responsabilidad del municipio con la de la Provincia porque lo que no está es “el documento de recepción del bien”. “Emparentar responsabilidades me parece un error, es no entender los procedimientos administrativos que nos hacen responsables de algunos actos”, afirmó.

La radical Marianela Romero consideró que “una acción responsable sería darle un cierre” al tema. “La misma Secretaría nos está informando y solicitando que necesita hacerlo para darle el mantenimiento”, comentó. Y agregó: “Espero que de alguna forma se haya podido hacer algún tipo de mantenimiento al mamógrafo para darle la vida útil que tiene”.

En la misma línea, Guillermo Volponi (Vamos Juntos) pidió la aprobación del expediente. Pero Sívori insistió con la necesidad de que antes la Secretaría de Salud responda por escrito si el mamógrafo tuvo los controles correspondientes, si funciona y si hay otros bienes de salud sin registrar. “Le podemos dar despacho el viernes que viene. Es importante hacer un pedido de informes y no apurarnos. Si esperamos nueve años, esperar una semana y hacerlo bien sería bastante razonable”, dijo.

Baragiola volvió a cruzarla. Le recordó que el expediente ya había sido aprobado sin objeciones en las comisiones de Salud y Legislación. Visiblemente molesta, agregó: “¿Nosotros hacemos bien las cosas y las otras dos comisiones las hicieron mal? Si algo sé es leer y escuchar muy bien en política. Si usted plantea que yo acostumbro a no hacer las cosas bien, discúlpeme, se está equivocando”.

También hizo notar que fue esta gestión municipal la que detectó que “no había ningún tipo de papelería”, por lo que había que “tratar de encaminar y legalizar la situación”.

Horacio Taccone, de Acción Marplatense, coincidió con la propuesta opositora de que esperar una semana más no era “grave”. Y Romero aclaró que, según se desprende del expediente, “el mamógrafo se encuentra en funcionamiento” y “no hay otros bienes en el CEMA en la misma situación”, pero no puso reparos a la moción de solicitar más información y avanzar finalmente con la aceptación de la donación la semana próxima.

Con información de La Capital