Pampita prefirió no opinar sobre la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Viernes 20.08.2021

19:26

Por su parte, el actor chileno emitió un comunicado y pidió "respeto".

Carolina Pampita Ardohain habló con Los Ángeles de la Mañana (El Trece) sobre la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez, confirmada por el mismo actor, ex de la conductora y padre de sus cuatro hijos mayores.

Consultada por LAM, Pampita dio: "Ya saben que no hablo de eso. No tengo nada que decir. No tengo nada que comentarles". Cuando el cronista del programa de Ángel de Brito insistió al preguntar como estaban los hijos de ambos con la noticia, expresó con su habitual sonrisa: "Hasta luego. No tengo nada que opinar".

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo", comienza el escueto texto compartido por el actor chileno en su cuenta de Instagram. Y continua: "Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos". "Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la manera. Gracias", concluye el comunicado que Benjamín Vicuña publico en fondo negro.