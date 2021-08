https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.08.2021 - Última actualización - 20:25

20:02

"Nos duele mucho este partido", una de las primeras frases del entrenador sabalero tras el partido perdido ante Aldosivi.

Dura derrota de Colón en Mar del Plata Eduardo Domínguez: "El segundo tiempo es para revisar" "Nos duele mucho este partido", una de las primeras frases del entrenador sabalero tras el partido perdido ante Aldosivi. "Nos duele mucho este partido", una de las primeras frases del entrenador sabalero tras el partido perdido ante Aldosivi.

Eduardo Domínguez señaló luego del partido que "nos duele mucho este partido, no estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas y hay que aceptarlo. Sirve para reflexionar y mirarnos a nosotros mismos para ver qué nos está faltando. Hay que jugar los 90 minutos y no 45. Habrá que reajustar cosas".

Sobre la salida de Farías, fue claro al decir que "Facundo estuvo con un malestar intercostal durante toda la semana, no se entrenó bien, se esforzó para llegar de la mejor manera pero no estaba al ciento por ciento, lo veíamos y preferimos que entre un jugador que esté bien porque Facundo no podía explotar sus cualidades por la dolencia. Resalto la valentía de un chico de 18 años que quiso estar, pero hay que estar al ciento por ciento".