Piden más patrullaje en avenidas comerciales de Santa Fe ante la ola de inseguridad

Vecinos de Av. Aristóbulo del Valle se quejaron por los intentos de robo y la presencia de ‘mecheras’ y explican que la policía está, pero “son pocos en relación a lo extensa” que es la zona.

Comerciantes de la Avenida Aristóbulo del Valle se quejaron por los crecientes hechos de inseguridad en la zona, el último de ellos el intento de robo de una moto. Piden más policías circulando, así como remarcan el problema de que los delincuentes sean largados a las horas de ser detenidos y vuelvan a intentar hurtar.

Al respecto, Georgina Gioy, comerciante de la avenida expresó, en diálogo con El Litoral: “Estamos muy preocupados porque se están dando muchos hechos de inseguridad. Por ejemplo, ayer se ha querido robar una moto, por suerte se pudo evitar. Tenemos presencia policial, pero no es suficiente. Estamos necesitando más caminantes, más patrullajes”.

La comerciante detalló cuales son los problemas en la avenida: “Acá en Aristóbulo se da mucho el robo de las ‘mecheras’. Es algo que es difícil de erradicar hasta que no haya un cambio de leyes, porque por ejemplo vienen, las detienen y a las dos horas están libres y vuelven. Tenemos las patentes de los autos en que se mueven, las cámaras, todo. Ya las conocemos, las ves entrar y ya sabemos. El comerciante ya lo sabe porque son siempre las mismas”.

En cuanto a la presencia policial, explicó que “son pocos en relación a lo extensa que es la avenida. Es muy extensa y por eso necesita más patrullaje. En estos momentos está muy difícil la situación de seguridad, pero en todo Santa Fe. Nosotros hablamos con las demás asociaciones y están todos muy preocupados por la –falta de- seguridad. Es más, el centro comercial está trabajando con una encuesta para justamente cuando tengan una reunión aportar los datos reales de lo que está pasando”.

Por último, indicó que “otra cosa que tenemos es que nos dicen que no hay denuncias, o sea no es una zona roja porque no hay denuncias. La gente no quiere denunciar, pierden tiempo, no le dan bolilla, entonces no lo hacen. Nosotros siempre pedimos desde la asociación que ante el menor hecho de inseguridad llamen al 911”.