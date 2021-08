https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.08.2021 - Última actualización - 9:16

9:14

Clarissa Ward Corresponsal de CNN abandonó Afganistán en un avión de evacuados

La periodista Clarissa Ward, corresponsal de la cadena de noticias norteamericana CNN en medio oriente tomó relevancia la última semana al relatar en primera persona la llegada de los talibanes a Kabul, capital de Afganistán.

En las últimas horas, y en medio de la conmoción que genera la presencia de los extremistas en las calles afganas, la mujer abandonó el país en un avión de evacuados.

A través de su cuenta de Twitter, Ward compartió una imagen de la aeronave de carga repleta de personas que huyen del terror talibán. “En nuestro vuelo y preparándonos para el despegue”, escribió a las 18.47 horario de Argentina.

On our flight and getting ready for takeoff pic.twitter.com/bGaYREsbxT — Clarissa Ward (@clarissaward) August 20, 2021

Tras unas horas, la periodista confirmó: “Acabo de aterrizar en Doha con el equipo y casi 300 evacuados afganos. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y preocupación, a la Fuerza Aérea de los EE. UU. Por sacarnos y a Qatar por darnos la bienvenida. Somos los afortunados”.

Just landed in Doha with the team and nearly 300 Afghan evacuees. Huge thanks to all of you for your support and concern, to the US Air Force for flying us out and to Qatar for welcoming us. We are the lucky ones. — Clarissa Ward (@clarissaward) August 21, 2021





La corresponsal de CNN pasó los últimos días en las calles de Kabul entre fusiles de asalto AK47, disparos y burkas.

Here's the moment that @clarissaward and crew were confronted by the Taliban on the streets of Kabul. pic.twitter.com/2ueKYbR8xg — Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 18, 2021