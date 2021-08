https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cupo joven y plan primero pasos, entre otras iniciativas del Frente Renovador para los jóvenes en la provincia

Así lo afirmó Oscar “Cachi” Martínez, legislador del Frente Renovador-PJ, quien esta semana presentó en la Legislatura provincial -por pedido del precandidato a Concejal de su espacio Lucas Maguid- cuatro iniciativas que tienen que ver con la participación social y política de las y los jóvenes en Santa Fe. Ellas son el Plan Primeros Pasos, el Cupo Joven para las listas de candidatos, la participación política joven en las Comunas y el Voto Joven en las elecciones provinciales a partir de los 16 años.

Las otras tres iniciativas están directamente vinculadas a la participación de las y los jóvenes en la vida política. La primera plantea que la Provincia de Santa Fe se adecúe al esquema nacional y permita a los y las jóvenes de 16 y 17 años votar cargos electivos provinciales y locales. Se la conoce como Ley de “Voto Joven”, y se propone modernizar el sistema que tiene Santa Fe, “puesto que después de 10 años de sancionada la ley nacional, solo Santa Fe y Corrientes no han adherido a la misma”, afirmó Cachi Martínez. En el mismo sentido Lucas Maguid sostuvo que “es una contradicción flagrante que los chicos y las chicas puedan elegir Presidente pero no Gobernador, Diputados Nacionales pero no Provinciales, o que no puedan elegir al Intendente o a quienes los van a representar en los Concejos Deliberantes de sus ciudades”.

La segunda iniciativa apunta a los cuerpos legislativos locales, puesto que las actuales leyes de Municipalidades y Comunas de la Provincia ponen el límite de 22 años para poder ser Miembro Comunal o Concejal. “Queremos que puedan participar desde los 18 años – afirmó Martínez -, de la misma manera que hay tantos y tantas jóvenes que en esa edad ya tienen responsabilidades importantes en muchos ámbitos de la sociedad civil”. Sobre la iniciativa, Maguid explicó que “no queremos que solamente puedan votar, sino también que puedan proponerse como candidatos y candidatas. De lo contrario, estaríamos mirando solo al aspecto facultativo del voto joven pero despreciando su potencialidad como actores políticos efectivos”.

Finalmente, Martínez y Maguid proponen la Ley de Cupo Joven, que establece que por cada tercio de listas de candidatos tiene que haber un joven o una joven de menos de 35 años de edad. En este aspecto, ambos coinciden en su visión sobre la participación juvenil en la política: “Ya no va más eso de que los y las jóvenes están para repartir volantes o pegar carteles durante la campaña. Los y las jóvenes tienen ideas, proyectos, capacidad de diálogo. Pueden aportar una visión renovada sobre los viejos problemas y señalar nuevos problemas que los más grandes no vemos. La Ley de Cupo establecerá un piso de participación juvenil que será muy saludable para la democracia santafesina”.

En la presentación de estos proyectos a la prensa, Oscar Martínez manifestó que “Tenemos que ayudar a que los jóvenes puedan tener un rol activo en la vida social y política”. En tanto el pre candidato a concejal Lucas Maguid, sostuvo que “los jóvenes pueden aportar a la política una agenda renovada sobre temas que nos preocupan y sobre los cuales hay cada vez mayor conciencia, como el cuidado del medio ambiente, la lucha contra la violencia, la promoción del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras cosas”.

Estas iniciativas, según detallaron, tienen el objetivo de remover los obstáculos que hoy impiden a la juventud participar activamente de la vida social y política. La primera de ellas es el Plan “Primeros Pasos”, que ya fue presentada por Martínez hace tiempo y que plantea un esquema de articulación público-privado para favorecer el acceso al primer empleo. “El modelo lo tomamos de ese gran estadista que fue José Manuel de la Sota, quien lo implementó en Córdoba, donde ya funciona con mucho éxito desde hace tiempo”, detalló Martínez. El plan está destinado a jóvenes entre 16 y 25 años de edad. Para los que son menores, se plantea en una forma de pasantía rentada y, para los mayores, como un trabajo propiamente dicho. En ambos casos, los empleadores reciben durante 12 meses un beneficio económico del Estado destinado al pago de la pasantía o a un porcentaje del sueldo. Según el legislador “la experiencia de Córdoba muestra que después de los 12 meses, en la mayoría de los casos, las empresas ofrecen a los jóvenes seguir trabajando. Ese primer año les otorga la experiencia y la formación que la misma empresa les ofrece, y en general hay voluntad de ambas partes de continuar. Así les damos el primer empujón hacia el mundo del trabajo, al cual es muy difícil acceder sin antecedentes probados”.