El cantante y productor colombiano viaja en el tiempo con su nuevo single. En 2020, ingresó en la prestigiosa lista de productores latinos de Billboard como uno de los 10 productores más importantes de la industria.

“Originario de Santa Marta, Colombia, Nobeat llega con su cautivador sonido híbrido y su voz profunda”. - Billboard

“El multifacético artista está listo para revolucionar la industria y captar la atención de los oyentes globales”. - HOLA! USA

“Nobeat, entre los diez exponentes de la nueva escuela que aspiran a sobresalir”. - Primera Hora

Desde temprana edad la música ha sido parte fundamental en la vida del cantante y productor colombiano, Nobeat. Con sonidos vanguardistas y pisando fuerte en la industria musical con sus producciones fuera de este mundo, hoy lanza su nuevo sencillo “Se siente bien”, que llevará al público por un viaje en el tiempo. Lanzado bajo el sello de Interscope Records, el tema ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

Producido y compuesto por Nobeat, “Se siente bien” es un tema con el que viaja hacia los años 80 en donde fusiona sonidos retros y modernos creando una experiencia inusual para las nuevas generaciones. Además, es una canción dedicada a esa persona con la que siempre soñaste estar y al final tuvieron esa oportunidad. “No importa si todos se dan cuenta, no importa si a veces nos peleamos, lo único que importa es que cuando estamos juntos, se siente bien… Se siente bien saber que por fin ya nos tenemos”, dice parte de la letra. Por otra parte, el tema se lanza simultáneamente con un video oficial, que nos lleva de viaje al pasado y los momentos de felicidad que vives cuando estás con la persona correcta. El video, creado por Borinke, ya está disponible en el canal de YouTube de Nobeat.

“Siempre intento crear música que no se parezca a lo que hay en el mercado. Mi educación en música clásica me ha permitido tener buen oído para fusionar diferentes sonidos y crear algo refrescante y nuevo. Este nuevo tema es tan solo una prueba de esos viajes musicales únicos que me han llevado a ser Nobeat, un loco de Santa Marta entrando en el mapa”, expresó el prodigio colombiano.

Convirtiéndose en uno de los productores más buscados en el espacio latino, Nobeat produjo el himno a fuego lento de Lele Pons “Se te nota” (con Guaynaa) y el super tema de Khea “Ayer me llamó mi ex” (Natti Natasha, Prince Royce, Lenny Santos), que se colocó en el Top 50 Global de Spotify. Esto lo ha llevado a estar en la mira de toda la escena musical logrando ingresar en la prestigiosa lista de productores latinos de Billboard como uno de los 10 productores más importantes de la industria. Simultáneamente, el joven artista de 21 años ha estrenado sencillos en solitario a un ritmo prolífico, tales como “Perreo sano”, “Snicker”, “La pase cabrón” y el candente tema veraniego “Vámonos”. Recientemente, lanzó el tema “Medio Crazy” junto al pionero del trap en Argentina Khea, que ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones combinadas.

Sobre Nobeat

El compositor y prodigio musical colombiano, Nobeat, se ha convertido en uno de los colaboradores más buscados de la industria. Criado en una familia de músicos, Nobeat aprendió a tocar el violín y el piano a una edad temprana. Su habilidad extraordinaria para escuchar e interpretar inmediatamente sin leer notas sorprendió a su familia y a otros músicos. Su talento lo llevaría a ganar la Beca de la Fundación Latin Grammy dos veces, una tras otra. Finalmente decidió seguir su carrera como productor a tiempo completo, donde luego firmaría con Interscope Records. Lanzó su primer tema “Ontas” en el 2019 que ha acumulado más de un millón de visitas. También es el productor detrás de éxitos globales como “Se te nota” y “Ayer me llamó mi ex Remix” de Khea que tienen un total combinado de 468 millones de visitas en YouTube y 288 millones de reproducciones en Spotify. Billboard incluso lo reconoció como uno de los “17 artistas latinos masculinos por descubrir durante la cuarentena” y posteriormente lo incluyó como “uno de los 10 productores más importantes de la industria”. Nobeat es alguien que deben tener en la mira y su reciente tema “Medio Crazy” junto al pionero del trap en Argentina Khea, ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones combinadas.

Sobre Interscope

Al combinar los legados de tres de los más influyentes sellos discográficos en la historia moderna de la música, Interscope Geffen A&M instauró una nueva tradición en cuanto a logros musicales, con su unificación el 1 de enero de 1999. Encabezada por John Janick como presidente y CEO, Interscope Geffen A&M es una de las principales fuerzas de la música a nivel global. Desarrolla artistas del más alto nivel de popularidad en una amplia gama de géneros musicales, incluyendo rock, rap, pop, alternativo y latino. Interscope Geffen A&M forma parte de Universal Music Group, la empresa de música más grande del mundo. Su sitio web es www.interscope.com.

