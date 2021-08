Otro mal partido de Los Pumas, y van?

La sensación, antes de arrancar el partido, era otra: aquellos que quedaron fuera de los 23, alentando desde la salida del vestuario, cantando, haciendo ese ruido que se inmortalizó hace un par de años atrás cuando Jaguares afrontaba el Súper Rugby. Nadie sabía lo que podía pasar, pero los gestos y las emociones, parecían otra.

Pero, lamentablemente, todo quedó en eso…

Primer tiempo

Un arranque distinto al de hace una semana atrás: con Matera pescando de forma impecable, un intento por la punta de Carreras, un tremendo doble tackle entre Bruni y Chocobares generando infracción. Y, sobre todo, con un buen control de la pelota, algo que en el primer partido no estuvo.

También se pudo apreciar en eso primeros minutos, otro rasgo positivo teniendo en cuenta el partido por la primera fecha: buena y segura obtención en el line, con Lavanini en la segunda posición.

⏰ Full time at Nelson Mandela Bay Stadium, where the Boks have won their second Castle Lager Rugby Championship clash by 29-10 as Argentina score a try in the sixth minute of added time. #StrongerTogether #StrongerForever #RSAvARG pic.twitter.com/G2w9JyhDyI