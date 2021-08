https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remarcó que el presidente Alberto Fernández "está a disposición de la Justicia" en la causa por los ingresos y festejos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020, aunque aclaró que "todavía no tiene ninguna citación".

Cumpleaños en Olivos Cafiero reconoció que el presidente está "a disposición de la Justicia, pero no lo citaron"

"Naturalmente está a disposición de la Justicia, pero no lo han citado. Todavía no tiene ninguna citación y siempre va a estar dispuesto a responder a la Justicia, como siempre lo ha hecho, como hombre de derecho que es", señaló el ministro coordinador en declaraciones a la prensa tras la reunión de Gabinete que encabezó el jefe de Estado en Casa Rosada.

Por otro lado, Cafiero aseguró que la reunión se realizó con el objetivo de "dar lineamientos de gestión políticos", en relación a las actividades de campaña permitidas dentro de la Ley Electoral.

Además, detalló que se realizó una evaluación de los programas desarrollados durante la pandemia y un punteo sobre los principales ejes de reactivación económica.

El jefe de Gabinete aseguró que otro de los temas del encuentro fue el detalle de las prioridades del presidente para la conformación del presupuesto del 2022.

"El presupuesto 2022, que será el presupuesto post pandemia, va a seguir ampliando la capacidad en relación a la infraestructura y la obra pública", afirmó Cafiero.

Por ahora, la investigación no ha arrojado una imputación contra el Presidente ni los participantes del festejo del cumpleaños de la primera dama el 14 de julio de 2020.

Ayer, el fiscal federal Ramiro González pidió a la jefatura de Gabinete de Ministros que informe si Yanez y todos los concurrentes a su cumpleaños en Olivos el 14 de julio del 2020 tenían la aplicación Cuidar para poder circular, en medio de la cuarentena estricta.

La fiscalía que tiene delegada la causa pidió que de los registros de la aplicación Cuidar se informe si Fabiola Yañez tenía el mismo para poder circular al igual que los nueve concurrentes a su cumpleaños en Olivos ese día.

Mientras, el fiscal aguarda recibir el pedido que hizo a Casa Militar de los registros de ingresos y egresos a la Quinta de Olivos ese día, y a raíz de una foto que se publicó dónde se los ve a la primera dama, al Presidente y los otros concurrentes a ese festejo.

¿Certificado "trucho"?

El precandidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio Yamil Santoro apuntó contra un diputado nacional del Frente de Todos y lo acusó de haber presentado un certificado médico para faltar al Congreso el día antes del asado de fin de año en la Quinta de Olivos.

Se trata del dirigente kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien levantó el perfil durante la gestión de Cambiemos a fuerza de denuncias contra funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri.

"El día anterior al asado Tailhade había presentado en la sesión de Diputados un escrito médico para justificar que estaba con problemas médicos y no podía asistir presencial. Se ve que ocurrió un milagro", lanzó el dirigente que integra la lista Republicanos unidos, referenciada en el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, Santoro recordó que denunció a los 60 legisladores del Frente de Todos que asistieron al festejo de fin de año en la Residencia Presidencial.

"Hicieron el asado en la Quinta de Olivos mientras a nosotros (el presidente Alberto Fernández) nos pedía que no nos juntáramos a despedir el año para no matar a nuestros familiares", se quejó.

E insistió: "Mientras nosotros no podíamos salir a trabajar, no podíamos despedir a nuestros muertos, no podíamos educar a nuestros hijos, en la Quinta de Olivos se vivía una realidad paralela por encima de la ley".

Confirmarían en embarazo de Fabiola

El Gobierno nacional oficializaría entre hoy y mañana el embarazo de la primera dama Fabiola Yañez, tras los rumores que comenzaron a generarse luego de una insinuante fotografía que publicó en sus redes sociales.

Así lo anticiparon a NA fuentes de la Casa Rosada, que precisaron que el anuncio "seguramente se realizará con un posteo" en la cuenta personal de la primera dama en la red social Instagram.

"La oficialización de la noticia se va a realizar el fin de semana", resaltaron a Noticias Argentinas fuentes con despacho en Balcarce 50.

En ese marco, indicaron que la idea es "esperar al fin de semana para dar a conocer la noticia", por lo que desde el equipo de comunicación de Yañez respondieron a esta agencia que por el momento no contaban con "información oficial" al respecto.

Desde el área de comunicación de la Presidencia, diversas fuentes dijeron no saber respecto de la noticia del embarazo de la primera dama, mientras que una alta fuente del Ejecutivo nacional subrayó: "No lo sé, el Presidente no me lo contó".

En esa línea, diversas fuentes del área de comunicación presidencial se encargaron de no desmentir ni confirmar la noticia, con el propósito de seguir la estrategia establecida para su comunicación oficial.

El rumor en torno al embarazo de la primera dama se gestó en la noche del pasado sábado, cuando Yañez publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se la podía observar sentada y tocándose la panza de manera sugestiva.

La fotografía fue tomada durante una actividad que la primera dama compartió con el jefe de Estado en la provincia de Misiones, con el propósito de anunciar el lanzamiento de la segunda edición del programa de estímulo al turismo PreViaje.