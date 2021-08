Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pedido solidario

AYELÉN VILLAVERDE

"Agradezco a El Litoral por este importante espacio que nos brinda. Para poder superarme y sobrevivir, estoy haciendo un curso de costura. Pero necesito contar con una máquina de coser, y se me ocurrió solicitar por este medio la donación de alguna máquina, a quien ya no le sirva y pueda hacerme un grandísimo favor. No tengo dinero para comprar una usada ni nada que se le parezca. Solo tengo una que no funciona... Quiero aprender a coser y de esa manera tener la posibilidad de poder trabajar por mi cuenta. Apelo a la generosidad de alguna persona que quiera tenderme su mano y donármela. En Santa Fe hay mucha gente solidaria. Estoy luchando día a día con mi esposo para salir adelante, y lo que quiero es hacerlo con nuestro propio esfuerzo y trabajo. Mi teléfono es: 342 5029699. Muchísimas gracias y que Dios los recompense".

****

Pozo peligroso con pérdida de agua

ELSA

"Le reitero un pedido al diario, que hice hace pocos días. Los vecinos de calle 9 de Julio, entre Corrientes y Moreno, pedimos por el pozo que se estuvo haciendo, desde el cual salía un chorro de agua importante. Ese pozo es cada vez más profundo. Está rota la calle y en la esquina de la escuela Mantovani, justamente, circulan los alumnos. Por allí doblan numerosas líneas de colectivos y es muy peligroso, porque se encuentran con ese pozo y si continúa agrandándose, no sé cómo se van a manejar. Probablemente, tengan que cambiar el recorrido, porque arreglarlo me parece que es una utopía. Por lo menos, colocar un corralito, para que no tengamos una desgracia".

****

Falta de autoridad

IVONNE SCOTTA

"Ante las frecuentes noticias que recibimos por las actividades presidenciales trascendió lo referente al control de quienes tienen acceso a la residencia de Olivos. Por tal motivo nos enteramos de que en plena cuarentena, y con las duras restricciones, fueron muchas las personas que, por diversas actividades y con mucha frecuencia, y no para actos de gobierno, han entrado a la residencia. Porque estaban registrados desde: entrenadores para perros, peluqueros, modistas, asesores de imagen, etc., etc. Y aquí empieza esta novela. En respuesta a semejante noticia, altos funcionarios respondieron que era para actos de trabajo gubernamental y no hacía falta más explicaciones. Negaron actividades sociales, que se hicieron por diversas causas. Pero apareció la foto, que por supuesto no era oficial, y la misma registra 11 personas en un gran salón, con mesa tendida, con la presencia del presidente y su pareja, en la residencia de Olivos. La fecha: 14/7/20. Nosotros, con las medidas obligadas, estábamos en prisión domiciliaria. La foto era por el cumpleaños 'de mi querida Fabiola'... ¿saben quién lo dijo?, que invitó para un brindis. Ante semejante revelación, las explicaciones de quienes participaron, pasaron por alto al dueño de casa y responsable de su misma casa. Pero más tarde, el presidente asumió su rol y también su propia defensa; y lo hizo en una forma muy desagradable, sin humildad y con violencia. ¿Creerá que así demuestra autoridad? Para más suspenso a esta novela, agregó a su defensa lo siguiente: 'A veces no tengo en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo'. Me pregunto: cuando decretó los duros DNU, ¿no tuvo en cuenta que era el presidente, por eso los violó? Pero nosotros los sufrimos con el máximo rigor. Pregunto, ¿qué nos falta para recibir más sorpresas?".

****

Grieta y candidatos

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Ya que publican tantas fotos, ¿por qué no publican las de Macri con Christine Lagarde, que nos costó 46.000 millones de dólares? Entraron por la puerta y salieron por la ventana. Se esfumaron. Dejaron al país con la deudas más grande de la historia. Tierra arrasada. Empeñaron a los argentinos por 2 generaciones. Están desesperados por llegar al poder y seguir manoteando. Alberto Fernández, a la fecha, no tiene ninguna denuncia por corrupción. Macri, en Brasil dijeron por TV, tiene que pagar una cuantiosa multa. Pidió una quita y se la negaron. El Superior Tribunal de Brasil calificó de genocidio empresario lo hecho por Macri. La quiebra de cientos de establecimientos. Miles de empleados a la calle. Siete millones de aves muertas. Miles de intoxicados. Ese es el líder de la oposición. Que piensen bien cuando vayan a votar. No puede ser sólo kirchnerismo o macrismo. ¡No!, hay muchos candidatos y algunos muy honestos".

****

Llegan cartas

Lógica vs. estulticia

MARIGEL BELTRAMINO

Desde hace más de un año y medio, la lógica viene perdiendo este partido por goleada. Hasta ahora uno de los mejores goles fue: "Regla 3: tosa y estornude en el codo"... "Regla 5: salude con el codo". Ahora está siendo desbancado por: "Los no vacunados contagian a los convivientes vacunados". Dicha frase de "un experto" asume que: 1) Si no estás vacunado estas permanentemente "infectado" aun cuando no tengas síntomas, no te hayas enfermado ni contagiado durante más de 1 año y medio, no hayas estado en contacto con un enfermo (como el gobernador en un avión con un enfermo), o en una fiesta clandestina (como el presidente). 2) Que estar vacunado no te protege de contagiarte, por lo cual: 3) si NV (no vacunado) estuviera vacunado se contagiaría y contagiaría a su conviviente.