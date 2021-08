Covid: Reino Unido desarrolló una novedoso test que arroja resultados en 10 minutos

Investigadores de la Universidad de Birmingham presentaron un kit diagnóstico contra el coronavirus que brinda un resultado en menos de 10 minutos, al mismo tiempo que resaltaron la velocidad, precisión y simplicidad del método de prueba, al que llamaron novedoso y altamente sensible para COVID-19, “que se puede implementar en lugares de entretenimiento, terminales de llegada a aeropuertos y en entornos remotos donde no hay laboratorios de pruebas clínicas disponibles”.

Los científicos utilizaron un estudio de comparación de tres vías para confirmar que el método de reacción de amplificación exponencial (EXPAR) es tan sensible, pero más rápido, que las pruebas de PCR y LAMP que se utilizan actualmente en entornos hospitalarios. La prueba Birmingham COVID-19, llamada RTF-EXPAR, da un tiempo de muestra a señal de menos de 10 minutos, incluso para niveles virales bajos donde las pruebas de flujo lateral actuales son menos efectivas.

