La década del '60 mostró un crecimiento importante en la comunicación cuando para los amantes del deporte, la música y la información general, apareció Radio Carina. A pilas y con un formato elegante para la época, se hizo espacio y vivió durante décadas en las familias tradicionales de nuestro país.

Pasión Liga / Con la radio, a todas partes Carina, portátil, la todo terreno La década del '60 mostró un crecimiento importante en la comunicación cuando para los amantes del deporte, la música y la información general, apareció Radio Carina. A pilas y con un formato elegante para la época, se hizo espacio y vivió durante décadas en las familias tradicionales de nuestro país.

Los niños y jóvenes, aunque parezca extraño, no conocen la historia de la comunicación desde la década del '60 en adelante. La gente no andaba con sus teléfonos celulares en el bolsillo, sino que por aquel entonces eran aparatos bastante grandes, pesados y tenían un disco para marcar los números, y no todas las casas tenían línea de teléfono. La tele se veía en blanco y negro. No existían los mensajes de texto ni el whatsapp, había que comunicarse por carta y tener la paciencia necesaria para esperar días o meses, dependiendo de las distancias, por una respuesta. Tampoco existían las computadoras que permitían escribir, borrar, modificar y guardar un texto. Solo había máquinas de escribir y tenían que prestar mucha atención para no cometer errores, sino había que volver a empezar.

La década del '60 mostró un crecimiento importante en la comunicación cuando para los amantes del deporte apareció Radio Carina. A pilas y con un formato elegante para la época, se hizo espacio y vivió durante décadas en las familias tradicionales de nuestro país. Lejos de las grandes ciudades, el uso diario para informarse era la radio, comenzaba bien temprano con los amantes de la buena música y aquellos que se informaban sobre la actualidad del deporte. Radio Rivadavia, Radio Colonia, Uruguay, y otras emisoras importantes de nuestra región hacían oír su voz: LT 10, LT 9, Radio Nacional, LT 28 Radio Rafaela, LT 14 Radio General Urquiza de Paraná, entre otras.

La información llegaba a los oídos por medio de la radio y por eso el desarrollo de la historia de la todo terreno, Radio Carina. Para saber más sobre el tema, será importante conocer la descripción de un aparato que marcó un renglón importante en las tradicionales familias argentinas: Radio Antigua Noblex de colección, modelo Carina, con funda de cuero, el cual se destacaba por su color marrón y costuras a la vista. Era AM, no funcionaba con FM, se lanzó en la década del '60 y llevaba pilas comunes Eveready.

El recuerdo, contado en primera persona

Como el primer amor: nunca se olvida (Por Marcelo Picinino - Relator de Radio Gol): "Los futboleros de mi generación a la radio Carina la recordaremos para siempre como aquel amor de adolescentes. En aquel momento era una fiel compañera, incluso creo que una emisora local tenía esa frase como slogan. En los finales de la década del '80 la vieja Radio Carina formaba parte del ritual de todos los sábados. Y digo ritual, porque por ejemplo así como se le rinde tributo a la pachamama en el Norte, junto a mi amigo Carlitos Bircher y algún que otro compañerito más, nos rendíamos a los pies de la radio todos los sábados para escuchar el Ascenso por Radio Rivadavia, donde relataba Jorge Bulrich y donde era habitual escuchar los goles del ET Donaires de tiro para el Deportivo Español, del "Cholo" Converti para Banfield, o alguno de Nordfords o Fassio para Arenas o Barracas. En aquel entonces era nuestra única alternativa de tener noticias de nuestros equipos favoritos Talleres de Escalada y Victoriano Arenas en el caso de Carlos o Barracas Central y Brown de Adrogué en mi corazón. Y más allá de que la "Solo Fútbol" al martes siguiente te traía las síntesis de todos los partidos, esperar hasta que terminen todos los encuentros y que alguno se digne a informar cómo había salido tu equipo era toda una ceremonia. La "7 mares" fue su competencia, aunque era un armatoste que sintonizaba más radios aún, pero por una cuestión de comodidad pero sobre todo de fidelidad, decidí seguir con ella por el resto de mi vida. De su compañía inseparable recuerdo que todas las tardes de domingo escuchábamos con mi viejo a José María Muñoz para ver si podíamos enterarnos de la suerte que corría Huracán. Muchas veces me acompañó a la cancha de Newell's en la Liga Santafesina, otras tantas veces nos sirvió de retorno cuando comenzábamos a transmitir los partidos de la Liga por Radio Nacional".

"Cuando el domingo se moría mi viejo me llevaba a un lugar específico de la Costanera santafesina y allí escuchábamos la Audición Amigos de Huracán que conducía Cacho Di Nome, donde la "Carina" con alguna dificultad era la única que nos podía sintonizar Radio Belgrano. Otra anécdota es que el año '86 yo estaba en Bs As y no me dejaron ir a ver a Huracán que jugaba de visitante ante Platense, cancha peligrosa teniendo en cuenta mis 16 años, entonces como yo estaba en la casa de mi abuela Ángela en Burzaco, fui a ver Temperley que jugaba de local ante Instituto de Córdoba, en donde el celeste peleaba el descenso con Huracán y fue en el comienzo del segundo tiempo que estaba detrás del arco que defendía Temperley con mi Carina pegada al oído, cuando Ducca, el arquero del Cele, me vino a preguntar justo a mí cómo iba Huracán".

"Todavía tengo a la Radio Carina guardada en un cajón de la mesita de luz, aunque ya sin uso, con un poco de tierra encima, cada tanto la relojeo y pienso en ponerla en condiciones, total es cambiarle las pilas y aplicar algún truquito que "Cacho" Picabea me enseñaba para repararla, porque al primer amor nunca se lo olvida".

Miguel, productor tambero: Un productor tambero no olvida los buenos momentos cuando, por radio Rivadavia, y en tiempos más cercanos, seguía los pasos del "Lole" Reutemann, en automovilismo, o Carlos Monzón, en boxeo, su querido Boca Juniors o un Mundial de Fútbol, siempre en la voz de José María Muñoz. "De chico y en el medio del campo, en la década del '60, '70, '80 y hasta la actualidad, había un aparato que iniciaba las mañanas con la sintonía de Radio Colonia, Uruguay, su conductor era Ariel Delgado. Todas las mañanas, y antes de iniciar el ordeñe a mano, porque no había la alta tecnología que hoy tenemos los tamberos, papá calentaba la pava en una cocina de leña, mientras sonaba un tango o folklore y llegaba la información que le daba inicio a la jornada. En realidad era un aparato de radio a pilas Eveready que llevaba el nombre de Spica, después con el paso del tiempo, mi suegro me regaló la tradicional radio Carina, que me acompañó durante años en el trabajo de albañil, primero, y tambero, nuevamente. Un día, en el rastrojero modelo 1964, lugar donde se acomodaba la vieja radio para viajar al pueblo en busca de los alimentos, desapareció como por arte de magia. Hoy, sigo en medio del campo, trabajando como tambero y con la dignidad de una tarea fiel y poca reconocida, suena una vieja radio, despojada de toda identificación pero con la información necesaria y la buena música que alienta a seguir progresando. En el recuerdo aparecen las peleas de Carlos Monzón, las carreras, más adelante, del "Lole" Reutemann y los Mundiales de Fútbol o los partidos de Boca, el club por excelencia de casi toda una familia futbolera", recordó el productor.

Fabián Mazzi, relator de LT 10: "Nos conocimos con Carina por casualidad... y nos hicimos amigos. Ella venía de la familia de las portátiles y yo adaptándome a los cambios que la vida nos propone permanentemente en el mundo tecnológico. Ya la radio a válvulas o la Spica de mis abuelos comenzaban a quedarse en algún rincón de la casa. Y llegó Carina, la más cómoda de todas para llevarla a todos partes. Y en la cancha de fútbol, por radio Nacional, siempre fue cómplice de cada fin de semana. Con la radio en mano, con auriculares adaptados y unas buenas pilas medianas Eveready, cada sábado iniciaba el camino a la cancha a relatar. Hoy, en mi escritorio, conservo una y la escucho a diario".

Aquel inolvidable Sport 80 -por Enrique Cruz (h)-: "Eran tiempos en los que hablar de frecuencia modulada o FM, representaba "chino básico". Radio Mitre había decidido romper con la hegemonía protagónica absoluta de José María Muñoz, a quien escuchaba casi "todo el mundo" en Rivadavia. Al mediodía, empezaba a aparecer en Mitre un destacadísimo grupo de periodistas que tenía como principales figuras a Néstor Ibarra y Fernando Niembro. Detrás de ellos, Adrián Paenza, Marcelo Araujo, Juan José Lujambio, vestuaristas y movileros que hoy tienen su nombre y que en ese momento hacían sus primeras armas, comenzaron a generar lo que parecía casi imposible por entonces: que se le empiece a dividir la audiencia al "Gordo". Lo terminaron de conseguir cuando cruzaron el "charco" y fueron a buscar a Víctor Hugo Morales. Allí se terminó de plasmar aquella arremetida que terminó siendo realmente avasallante e inesperada para esos tiempos".

"La Carina que no se movía de arriba de la heladera de mi casa paterna, me invitaba todos los días a escuchar Sport 80 con una fidelidad casi total, a veces sacudida en días de tormenta o porque la onda se perdía y retornaba a los pocos segundos, provocando mis protestas de adolescente por ese tema o esa información que me estaba perdiendo. Era una "masa" esa radio, como dicen los chicos".