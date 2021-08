https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las imposiciones sanitarias de Australia y Nueva Zelanda truncaron los viajes de los All Blacks y Los Pumas. Europa y Sudáfrica asoman como posibles sedes de los cinco partidos que restan.

Juan Cruz Mallía enfrenta la doble marca sudafricana, ejecutada por Kwagga Smith y Damian de Allende. La escena se completa con Pablo Matera, autor del único try argentino, más los debutantes Ignacio Mendy y Lucio Cinti. Crédito: Gentileza UAR

Rugby - Crece la incertidumbre ¿Dónde se completará el certamen...?

Al cierre de esta edición se mantenía la incertidumbre en torno a un tema de capital importancia: donde se desarrollará el resto del Rugby Championship 2021, que hasta aquí solamente completó su primera jornada y tiene cumplimentado solo uno de los dos encuentros correspondientes a la segunda fecha.

Todo lo programado inicialmente se complicó cuando los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda impusieron nuevas condiciones a sus respectivos protocolos sanitarios, como consecuencia de la evolución de la pandemia de Covid-19 en esos territorios.

Inmediatamente, la New Zealand Rugby Union informó que cancelaba momentáneamente los cinco partidos que le restan disputar a su seleccionado. Los All Blacks, al igual que Los Pumas, tenían previsto viajar este domingo a territorio australiano, para afrontar el cotejo del sábado 28 de agosto ante los Wallabies, en Perth; y posteriormente, los dos ante Argentina, los sábados 11 y 18 de septiembre, respectivamente.

Mientras transcurrían las horas, Sanzaar informó que había iniciado tratativas para mudar los cinco partidos en cuestión a territorio europeo: puntualmente, las sedes propuestas eran Londres, Paris, Cardiff y Dublin, verdaderos epicentros de lo mejor del rugby en el Viejo Continente.

Luego, el CEO de la South African Rugby Union, Jurie Roux, enfatizó: "Ya le informamos a Sanzaar que estamos listos para llevar a cabo el resto de la competencia en Sudáfrica, dependiendo de la aprobación del Gobierno. Estamos capacitados para llevar a cabo los tests con las restricciones sanitarias vigentes; tenemos el lugar y las acomodaciones necesarias. Solamente tenemos que avanzar".

De este modo, se sumó una nueva posibilidad para suplantar a Australia, cuyo gobierno exige que todas las personas que ingresen a su territorio, deberán realizar 14 días .de aislamiento.

Testimonios

El CEO de Rugby Australia, Andy Marinos, se expresó con marcado malestar tras conocerse la decisión neozelandesa de cancelar los restantes partidos de los All Blacks.

* "Es increíble que no hayamos enterado de la decisión a través de los medios, a pesar que tuvimos una conversación con el CEO momentos antes y no se mencionó que esa era la intención. Realmente, estamos muy preocupados".

Por su parte, el CEO de New Zealand Rugby, Mark Robinson, defendió la decisión de no enviar a los All Blacks a Perth.

* "Podemos entender la frustración y la decepción de Australia por el hecho de que no pudimos viajar. Lo sentimos por el impacto que tiene en ellos. Pero como dije desde el principio, estamos absolutamente comprometidos con jugar el partido en algún momento. Entrar en muchas especulaciones sobre quién dijo qué y cuándo, realmente no ayuda y no avanza".

* "Lo que estamos tratando de hacer es encontrar una solución a una situación que equilibre nuestra necesidad de cuidar a nuestra gente, con nuestro compromiso de hacer que este torneo siga adelante", concluyó.

En tanto, en un contexto muy diferente, en la conferencia de prensa oficial previa al match ante Los Pumas, el capitán de los Springboks, Siya Kolisi, respondió con su habitual franqueza al ser consultado sobre los inconvenientes que rodean a los restantes partidos del certamen.

* "Nos perdimos todo un año de rugby en 2020, así que en este momento haremos lo que sea posible para seguir jugando donde sea. No sabemos qué pasará con este virus en el futuro, por lo que ante todo estamos agradeciendo el tiempo que tenemos. Estamos en una posición muy privilegiada, ya que en este momento hay gente que está perdiendo tanto, incluido su trabajo", afirmó.

A su turno, Andrew Methrtens, ex apertura de los All Blacks, fustigó severamente a los dirigentes de su país por la determinación adoptada, al ser consultado por medios periodísticos australianos.

* "Ante todo, debo decir que como kiwi, estoy decepcionado con NZR. Pienso que debido al apetito del público por el rugby y la responsabilidad que tienen los jugadores, es decepcionante que no todos los equipos estén compartiendo de igual forma la actividad", aseveró.

Sánchez igualó a Creevy

El tucumano Nicolás Sánchez, que este sábado ingresó en el segundo tiempo ante los Springboks, en reemplazo de su coterráneo Domingo Miotti, accedió al partido número 89 con la camiseta de Los Pumas, igualando de ese modo el registro que poseía el platense Agustín Creevy, quien actualmente milita en London Irish.

De este modo, el apertura de 32 años, formado en Tucumán Lawn Tennis Club y el inicialmente tercera línea y luego hooker surgido de San Luis de La Plata, son los jugadores que mayor cantidad de veces jugaron en el Seleccionado Argentino de Rugby.

Desde su debut del 21 de mayo de 2010 ante Uruguay, Sánchez suma hasta aquí 833 puntos en toda su carrera con la camiseta celeste y blanca, con el Yaguareté sobre el corazón. En el Rugby Championship llegó a 42 encuentros, durante los cuales logró 346 unidades.

El actual integrante del plantel del Stade Francais, en el Top14 de Francia, disputó tres Rugby World Cups: Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015 y Japón 2019. En esas participaciones, convirtió 117 puntos.