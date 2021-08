Ni Goltz ni Delgado: el único que puede volver es Pierotti

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 22.08.2021

10:45

Después del 0-3 en Mar del Plata, todos miran la defensa: sin embargo los dos jugadores más experimentados seguirán afuera. ¿Será opción Bruno Bianchi?. El "Barba" debe tomar una decisión con el tema físico del juvenil Facundo Farías.

Sin tiempo para lamentar otra de los peores caídas del ciclo de Eduardo Domínguez en Colón (había perdido 4-1 con Lanús y ahora fue 3-0 con Aldosivi en el José María Minella de Mar del Plata), el campeón vigente del fútbol argentino ya enfoca en la rápida "segunda oportunidad" como le gusta decir al mismo entrenador. "En el fútbol no hay revancha ni desquites, hay segundas oportunidades", patentó el "Barba", cuando fue consultado si la estrella en San Juan era una burla al destino por lo que había pasado contra Independiente del Valle de Ecuador en la recordada Final Única de la Copa Sudamericana en La Nueva Olla de Asunción. Ahora, esa segunda oportunidad se llama Sarmiento de Junín, este mismo martes desde las 16.30 en el Cementerio de los Elefantes.

Cuando un equipo no entrega nada, ni siquiera sacrificio, como el Colón del complemento en el mar, está más que cantado que se vienen cambios. El tema es qué tiene disponible hoy el entrenador para modificar en base a sistema y nombres.

Está más que claro que al caerse la estantería como se cayó en el fondo, todos miran la defensa. Los dos jugadores más experimentados del Colón Campeón, Paolo Duval Goltz y Rafael Delgado, seguirán afuera. Ninguno de los dos está para volver al once inicial. Goltz, ya con el alta médica, está para empezar a sumar minutos de a poco. En el caso del "Chelo", desgarrado en el isquio, todavía deberá esperar: recién podría estar a disposición después que se jueguen los partidos con Sarmiento (este martes 16.30) y con Independiente en Avellaneda (el sábado que viene a las 20.15 en el Libertadores de América). O sea que ninguno de los dos podrá volver por ahora.

¿Qué puede hacer el técnico atrás?: por un lado, volver a la línea de cinco, insertando a Bruno Bianchi junto a Garcés y Piovi, dejando a Mura de "4" y viendo qué hace con el "3" (seguramente Eric Meza y Gallardo afuera); por el otro, directamente poner a Eric Meza por el hijo del DT de River Plate en la punta izquierda. Sin Goltz ni Delgado, las opciones se limitan a esas dos salidas.

En el mediocampo, si el DT elige cinco atrás y un solo punta, sobraría un todocampista de los tres de juego: seguirá el doble cinco con Aliendro-Lértora, debiendo salir uno de los mencionados: Bernardi, Ferreira o Alexis Castro. En esa zona de medios, el que puede volver, porque ya cumplió la fecha de suspensión es Santiago Pierotti.

Finalmente, está el bloque ofensivo, donde aparecen dos interrogantes: 1) ¿seguirá jugando con un solo punta o arrancará con dos delanteros ante Sarmiento de Junín?; 2) ¿qué va a pasar con Facundo Farías, que dejó en claro en Mar del Plata no estar al ciento por ciento de su capacidad física luego del golpe en la zona del tórax ante Gimnasia?.

Colón, que al no marcar en Mar del Plata cortó una racha de 14 (catorce) partidos haciendo goles de manera consecutiva, tiene cantidad de atacantes en la plantilla pero no logra imponer calidad en el recambio ofensivo: el otrora goleador colombiano Wilson Morelo sumó minutos después de mucho tiempo de ausencia por lesiones, Nicolás Leguizamón sufrió problemas estomacales antes del partido en "La Feliz", lo de Lucas Beltrán fue muy flojito y a Tomás Sandoval el entrenador no lo tiene en cuenta para nada.

Con este panorama, si se quedara al márgen "El Niño" Facundo Farías, cuesta creer que Colón arranque con dos delanteros si no está la joyita de barrio Los Hornos para ser tenido en cuenta como titular debido a la limitación física.

Más que nunca, de cara a este juego del martes a las 16.30 frente a Sarmiento de Junín en el Cementerio de los Elefantes, el entrenador campeón extenderá hasta el mismo límite del inicio lo que será la confirmación del once titular de Colón para salir a la cancha contra los de Marito Sciacqua.

Primero, por el duro impacto del 0-3 ante Aldosivi en Mar del Pata; segundo, porque hay cuestiones (como la de Farías) que no son fáciles de resolver. Y tercero porque a esa defensa lastimada en "La Feliz" no pueden volver ninguno de los dos jugadores con más rodaje, ya que tanto Paolo Duval Goltz como Rafael Delgado les falta para estar al ciento por ciento.

La reserva puntera en el predio

Sin dudas, una gran motivación genera en el Mundo Colón el muy buen andar de la reserva que conduce Adrián "Chupete" Marini, que dio vuelta el 0-1 ante Aldosivi, ganó 2 a 1 en la zona del puerto de Mar del Plata y se subió a la punta del campeonato preliminar.

Ahora, este martes a las 10, los sabaleros recibirán a Sarmiento de Junín en el predio rojinegro enclavado en la zona de la Autopista. Con un buen andar y la figura goleadora de Troncoso (ya tiene cuatro gritos), los chicos rojinegros buscarán sumar tres puntos que le permitan seguir como líderes del campeonato preparatorio de la AFA. Además de "Chupete" Marini como entrenador, el ex jugador cuenta con el apoyo de Miguel "Chueco" Robledo y de la supervisión general del coordinador sabalero que es Adolfo Manetti, histórico seleccionador de confianza del presidente José Néstor Vignatti en el Mundo Colón.