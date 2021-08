https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 22.08.2021 - Última actualización - 18:39

18:34

Una pequeña evocación | Por M. Alejandrina Argüelles El arroyo que a veces dejaba de serlo

Por M. Alejandrina Argüelles

El Paraná es noticia, vaya la novedad. Siempre lo es por estos lados, porque sube, porque baja, porque es una hidrovía o deja de serlo, por los puertos en sus riberas, por las islas que se queman, por los derrumbes, por el dragado… Sí, en estos días es noticia y con él sus afluentes y la Setúbal que ofrece panoramas diversos, recibe fauna poco frecuente, deja crecer incómodos arbustos y muestra sus entrañas que los científicos remueven cuidadosamente para encontrar rastros de los tiempos idos. Y además, tal vez porque todos los días hay alguna información o alguna foto del tema, ha disparado recuerdos.

Esta pequeña evocación no pretende ser más que una pincelada de otras bajantes, -y cuando hay bajantes hay crecidas- del arroyo Ubajay, el de Rincón. En aquél impreciso tiempo era un arroyo realmente -ahora ya no lo es- y tenía una importancia sustancial en nuestras vidas de verano: en él pescábamos, navegábamos, nadábamos incansablemente en la cercanía de la casa o nos dejábamos llevar por la corriente, boca arriba corriendo carreras con las nubes, bajo los túneles de los sauces llorones hasta llegar al "balneario", voz oficial para designar a la playita donde había otro puñado de amigos.

***

Este era el río manso. En épocas de creciente era casi un enemigo porque no tenía límites y en ocasiones entraba a la casa, lo que marcaba el final del tiempo ocioso y feliz. Y esto por razones coincidentes: las crecientes eran alrededor del mes de marzo, fin de vacaciones, comienzo de clases, retorno a la ciudad. No sólo había que volver, también debíamos dejar la casa en condiciones por si el agua entraba: vaciar armarios, subir muebles, en fin, que casi nada quedara a ras del suelo, ya que teníamos la experiencia de lo que había sucedido en otras oportunidades. Años más tarde de la fecha que centra esta historia el agua incluso desbordó en forma tan furiosa que se adueñó del camino real (calle Santa Rosa) y amenazó con entrar en el pueblo.

Calle Santa Rosa cubierta por las aguas, 1967. Foto: Gentileza de la autora

Es verdad que el arroyo iba avisando: no importaban las marcas oficiales, teníamos nuestro propio poste-hidrómetro, y las señales que silenciosamente nos iba dando el Ubajay: camalotes cada vez más frecuentes, a veces enormes, algunos con aves y animales, y los rosados "huevos de sapo" que en realidad no lo eran, pero que aparecían adheridos a los troncos y, según los lugareños, marcaban la altura a que llegarían las aguas según alguna extraña percepción, nunca comprobada, de los batracios.

***

Pero el de esta evocación es el río que casi dejaba de ser un río. Cuando estaba medio bajo, es decir cuando aún fluía, no era aconsejable meterse. Pero sin tener en cuenta las recomendaciones insistentes (a mis mayores no les gustaban las prohibiciones taxativas), pese a eso, íbamos a caminar con el agua a las rodillas, hasta que un día una amiga pisó una raya… Fue un suceso terriblemente conmovedor que sirvió para que nunca más se nos diera por caminar de esa manera.

Eso sí, esperábamos que bajara del todo y ahí el arroyo nos regalaba una aventura poco frecuente: caminar por el lecho -nada riesgoso, apenas había unos charcos- y buscar restos de cerámica indígena.

Encontrábamos asas, fragmentos de vasijas y cuencos, y los observábamos y deducíamos si los adornos los habrían hecho con espinas de pescado o con espinas de naranjo, si serían vasijas o vaya a saberse qué. Guardábamos esos cacharros y los íbamos poniendo en un cartón, atados con un hilo medio trasparente, escribíamos la fecha debajo. Realmente creíamos ser arqueólogos en ciernes.

Una vez mi hermano encontró una cabeza de pájaro. Era bastante especial: todavía tenía una parte importante de la vasija, y el ave estaba realizada con un detalle y perfección superiores a las cabecitas de loros que se ven con frecuencia en museos y aun las que solíamos encontrar en esas excursiones. La admiramos y seguimos admirándola cada vez que alguna visita quería ver la "pieza", el tesoro. Alguien quiso explicarnos que esas cosas hay que entregarlas a los expertos, a los museos, pero nunca mejor aplicada la expresión "oídos sordos".

Hasta que sucedió un quiebre, un día de esos marcados por el destino: llegaron unos amigos de nuestros padres con ¡oh suerte aviesa! un señor de Rosario que era justamente arqueólogo o al menos estudioso. Estuvo observando el cacharro en cuestión, y nosotros observábamos su cara que iba cobrando una especie de embeleso. "Es más útil en manos de un conocedor" y argumentos así empezaron a zumbar en nuestros oídos, hasta que mi hermano, el verdadero descubridor y poseedor del tesoro, tuvo que entregarla. Ni la sonrisa del visitante obsequiado, ni los gestos de aprobación paternos, ni el orgullo materno, nada pudo conjugar nuestra callada angustia, un recuerdo que, como puede comprobarse, perdura a tantos años de distancia.

Lo que no puedo saber a ciencia cierta es si el arroyo ya no se secó más o es que ya nunca quisimos buscar esos tesoros, tal vez para no reproducir aquella sensación de lo que fue una vez y nunca podrá ya recuperarse.