Actuación discreta en un partido discreto, pero la derrota fue injusta y mucho tuvo que ver un error arbitral. Entró bien García, que hizo el gol y le hicieron la falta que Arasa no vio a escasos centímetros de la raya de gol.

No mereció perder e ignoraron un claro penal a favor A Unión lo "durmieron" una siesta de domingo Actuación discreta en un partido discreto, pero la derrota fue injusta y mucho tuvo que ver un error arbitral. Entró bien García, que hizo el gol y le hicieron la falta que Arasa no vio a escasos centímetros de la raya de gol.

Que Nazareno Arasa no haya visto o haya ignorado el claro penal que le cometió Herrera a García, cuando se jugaban 25 minutos del segundo tiempo y el partido ya estaba 2 a 1, es clave y determinante. No sólo porque la victoria cordobesa fue por la mínima diferencia, sino porque el trámite y la cantidad de situaciones fueron suficientes para evitar una caída injusta. La única virtud que tuvo Talleres fue el de la eficacia. Llegó dos veces al área de Unión y convirtió dos goles. No tuvo más situaciones. En cambio, lo de Unión fue diferente. Hizo el gasto del partido, acumuló méritos suficientes pero falló en la definición. Y fue visiblemente perjudicado en esa jugada en la que se observó claramente una infracción en perjuicio de García que privó a Unión de contar con una chance ideal para empatar el partido, como hubiese sido un penal.

Precisamente, García (7) fue uno de los jugadores para rescatar. Entró con el partido 0-2, aprovechó la primera ocasión que tuvo definiendo muy bien con un cabezazo y tuvo esa otra chance en la que le cometieron un claro penal. Es uno de los jugadores para rescatar, desde lo individual. Después, Zenón (6) es otro de los jugadores que sobresalió del resto, con mucha movilidad, tratando de ocupar espacios vacíos y generando, por ejemplo, un contragolpe en el que esperó la llegada de Mauro Pittón para dejarlo en una posición ideal para definir, pero el remate del volante se fue por arriba.

Moyano (5) pudo hacer poco y nada en los goles. En el segundo, el remate de Malatini fue a su palo, pero entró arriba y lo dejó sin chances. Vera (5) fue bastante controlado, función en la que alternaron Martino y Fértoli, que jugaron por los costados. Quizás debió encimar un poco más a Enzo Díaz para que no saque el centro con tanta comodidad en la jugada del primer gol de Talleres, sobre todo teniendo en cuenta que previamente había repetido la misma jugada, que se había convertido en una de las pocas pelotas que Talleres pudo meter en el área de Unión en el primer tiempo. Calderón (5) trató de aportar seguridad en la marca, Portillo (6) tuvo que salir en el entretiempo porque arrastra una molestia en el tobillo que se nota que lo complicó, aunque no tuvo problemas defensivos, mientras que Corvalán (5) también aportó firmeza en la marca y tuvo una buena posibilidad en el segundo tiempo, yendo a buscar por sorpresa un centro que vino desde la derecha y que casi convierte en gol. Peñailillo (6) redondeó 60 minutos, aproximadamente, en los cuáles hizo algún aporte ofensivo interesante y demostró que la larga inactividad (no juega desde el clásico con Colón, en los primeros días de mayo) le jugó una mala pasada en lo físico, pues todavía no está para los 90 minutos.

En el medio, Mauro Pittón (5) tuvo dos situaciones claras que no aprovechó en el primer tiempo, pero cometió un error en la jugada del segundo gol de Talleres, que capitalizó el autor de la conquista. Cañete (5) no fue el jugador claro y preciso de otros partidos, terminó ahogado con la pelota en los pies y teniendo que repartir juego para los costados o para atrás hasta que el Vasco decidió su salida. Arriba, Juárez (4) no tuvo una buena tarde más allá de lo voluntarioso y exigido desde lo físico que fue su andar hasta que salió del campo de juego y también hubo un escaso aporte de Cordero (4), sin gravitación adentro del área, corriendo rivales en la salida pero sin pesar en el trámite.

De los ingresados, a lo ya dicho de García hay que agregar a Brítez (6) que entró a jugar de último hombre (el mismo lugar de Portillo) y se lo vio muy confiado en la salida con pelota dominada. Nardoni (6) arrancó volcado por derecha, le metió el centro a García en el gol y luego se paró de volante central cuando salió Cañete, en tanto que Borgnino (5) se tiró por el costado izquierdo aunque no tan abierto. En el momento de producirse estos tres cambios, el equipo cambió el esquema. Pasó del 5-3-2 inicial a jugar decididamente con línea de cuatro. Corvalán fue el jugador que abrió la cancha por izquierdo, cuidando las espaldas de Zenón o Borgnino, según quién sea el encargado de atacar por ese sector. Y Roldán entró en la parte final, con pocos minutos en la cancha, para intentar un aporte de claridad que se iba consumiendo con el paso de los minutos.

Arasa, al margen de lo que pasó en la jugada del claro penal a García, tampoco tuvo la personalidad suficiente para impedir que Talleres corte sistemáticamente el juego en el segundo tiempo, con jugadores que se tiraron al piso para hacer tiempo. El equipo del Cacique Medina metió el partido en el freezer, le quitó ritmo a Unión e impidió, sobre todo luego del descuento de García, que Unión consiga el propósito de encerrar a Talleres contra el arco de Herrera. Al principio del partido se manejó bien, incluso dosificando el uso de las tarjetas. A medida que pasaron los minutos, comenzaron los problemas y al final terminó siendo un factor preponderante en el resultado del partido.

Toda la categoría de alguien que esta vez no funcionó como en otros partidos: Ezequiel Cañete. Foto: Pablo Aguirre

40 por ciento

De los puntos ha cosechado el Vasco Azconzábal en los 35 partidos que lleva dirigiendo a Unión. En este torneo, la cosecha es muy escasa: 6 puntos sobre 21, apenas el 30 por ciento.

Del estadio a Casasol

Una parte del plantel se fue directamente desde el estadio a Casasol para permanecer concentrados durante esta noche, teniendo en cuenta que hay poco tiempo de recuperación para el partido del jueves a las 14.15 ante Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte mendocino.

El resto del plantel se encontraba este lunes por la mañana para realizar el primero de los tres entrenamientos con vistas a este partido con el Tomba, para el que Azconzábal podrá contar con Lucas Esquivel, aunque es casi seguro que Márquez no llegará en condiciones debido a la fuerte contractura que lo marginó de este encuentro.

Habrá que esperar la evolución de Portillo y si Luna Diale está en condiciones de ir al banco luego de haber jugado un rato en el partido de reserva, aunque lo más probable es que no se apure su regreso.

Por otro lado, Nicolás Blandi no está lesionado y busca su puesta a punto. Azconzábal elogió sus condiciones futbolísticas y humanas luego del partido ante Talleres. "La verdad que no sé cuándo estará en condiciones, necesitamos que esté lo más rápido posible y nada más. Cuando la exigencia aumenta, puede haber inconvenientes pero lo importante es que no hay lesiones. Nicolás es un profesional cabal que va a competir con sus compañeros".

"Los jugadores estaban enojados, no tristes. Hay que achicar el margen de error y trabajar en esos detalles que definen partidos, como pasó con este. Respecto del árbitro, cuando está la evidencia no vale la pena cargar las tintas. No tuvimos suerte, evidentemente". Juan Manuel Azconzábal DT de Unión

"Fue un penalazo, pero Arasa nos dijo que no lo vio" Franco Calderón Defensor de Unión