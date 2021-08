Está grave un hombre hallado con un balazo en la cabeza

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La víctima tiene 61 años. Fue encontrado herido en el interior de su casa ubicada en Corrientes 2500, pleno centro de la ciudad.

Por estas horas es crítico el estado de salud de un hombre de 61 años el que presenta un impacto de bala en su cabeza, en un hecho ocurrido en pleno centro de la ciudad de Santa Fe.

La secuencia se inició a media tarde del domingo cuando la hija del infortunado, una joven de 18 años, reveló que momentos antes la novia de su padre le había comentado que el hombre había sufrido un accidente en su domicilio (de calle Corrientes 2500) producto de los problemas que tenía de salud y que por este motivo se había hecho presente en el lugar una ambulancia que lo trasladó hasta el Sanatorio Santa Fe.

De inmediato la joven se dirigió hasta el citado nosocomio para consultar por el estado de su padre, aunque le dijeron que no le podían dar ningún informe hasta que no estén los resultados de unos estudios.

Así las cosas la joven regresó al domicilio de su padre y fue entonces cuando observó que en el interior de la vivienda había un charco de sangre. Casi en simultáneo recibió una llamada por parte de un empleado del sanatorio, el cual le dice que se dirija a ese centro de salud a recibir el parte médico de su padre.

Tras aguardar unos minutos dos médicos le comunicaron que luego de un estudio realizado a su padre, arrojó como resultado que en su cabeza tiene alojada una bala y que tiene un orificio en la parte de trasera de la cabeza, agregando que su estado de salud reviste mucha gravedad.

Todo lo acontecido fue denunciado en sede policial por la joven quien estimó que a su padre lo han querido matar. La mujer fundamentó sus sospechas en torno a algún tipo de negocio que su padre lleva adelante con la venta de dólares.

La mujer agregó que en la casa donde fue hallado su padre no encontró faltante de dinero, como así tampoco ningún elemento violentado. No obstante remarcó que su padre tenía dos teléfonos celulares, los cuales no estaban en la casa.

Del caso fue interiorizada la fiscal en turno quien dispuso que intervenga personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) entre otras medidas.