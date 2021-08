Luz Gaggi la rompió en "La Voz Argentina", y ahora Ozuna la sigue en Instagram

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La talentosa joven de 18 años interpretó "El Farsante" , y le reconocieron que puede ser la primera mujer en ganar el certamen.

“Los Playoffs” de “La Voz Argentina” llegaron a su fin. Mau y Ricky y su team de 8 talentosas voces fueron los encargados de cerrar esta etapa. Este lunes comienzan los octavos de final.

Al igual que en las entregas anteriores de esta etapa, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito e incluso Mau y Ricky, quedaron emocionados ante el gran despliegue que se vivió el domingo.

Antes que comenzara la prueba, Mau y Ricky junto a todo el team sorprendieron a todos con una versión de “Papás”, además adelantaron que esa canción junto a otras se verán en el show que brindará toda la familia Montaner dentro de poco.

Facundo Giovos fue el primer en encender su micrófono, el “novio” de Lali comenzó con todo cantando “Fuego de noche, nieve de día” de Ricky Martin. Luego llegó Solange López y el tema de Zahara “Con las ganas”. En tercer lugar apareció Magdalena Cullen marcando uno de los momentos más emocionantes de la noche con su interpretación de “Muchachas Ojos de Papel” de Luis Alberto Espineta.

En cuarto lugar se presentó Marcos Olaguibet interpretando uno de los éxitos de WoS, “Canguro”. Pegado a él estaba Camila Garay y su sorprendente versión de “Corazón Mentiroso” de Karina La Princesita. Seguido apareció Lautaro Cabrera, quien con su guitarra interpretó “Eres” de Cafe Tacvba. Para el cierre quedaron Luz Gaggi y Melanie Vargas, quienes lo dejaron todo interpretando “El Farsante” de Ozuna y “Uno más uno” de Evaluna Montaner, respectivamente.

Una de las presentaciones que más se destacó e incluso dejó a los coaches anonadados, fue la de Luz Gaggi. Desde que pisó el escenario de “La Voz”, esta joven oriunda de La Plata emocionó a todos. Son pocos los participantes que pueden hacer esto y Luz es una de ellos.

Ni bien Luz concluyó su presentación, desató la locura de los hermanos Montaner, quienes no pudieron contenerse y fueron a abrazar a su pupilo. Antes que comenzaran las devoluciones, Marley fue el primero en reconocerle a Luz que su talento es único. “Esta chica no puede ser, no se puede creer lo que canta, está en otro planeta, es impresionante”, dijo el conductor. Marley siguió con su devolución y recordó que en programas como “Operación Triunfo” y “La Voz”, programas que él ha conducido, nunca ha ganado una mujer. “Esto depende del público que vota, pero ya es hora que también una mujer con voz potente se destaque”, dejó en claro Marley respecto a Luz.

Lali fue la primera en tomar la palabra y en pocas líneas comentó: “Sos maravillosa, en nombre de todas las mujeres de la música, ‘aguante Luz’”. Ricardo Montaner también fue corto y conciso con la participante diciendo: “Me emociona mucho saber que puede ser la bendita ganadora de este programa, estoy emocionado”.

Al último Ricky Montaner aplaudió todos los arreglos que hizo Luz para darle forma a su versión de “El Farsante” y le reveló “me atrevo a decir que es de lo mejor que he visto en este escenario”.

Fue tal la sensación que causó con su presentación sobre el escenario, que en las últimas horas fue hasta el mismo Ozuna, quién reaccionó a su sorprendente interpretación de su tema y comenzó a seguir a la joven en Instagram.

En tanto, los Hermanos Montaner tuvieron un complicado trabajo al tener que elegir entre tanto talento junto. Luego de pensarlo se quedaron con las voces de Constanza, Magdalena, Marcos, Camila, Lautaro y Facundo.

Nueva etapa

Este lunes inician los octavos de final, en esta instancia de seis competidores por team, solamente pasarán cuatro. El “Team Lali” será el encargado de abrir la contienda. Además, estará la sorpresa de la noche con “El Regreso”. La instancia online del talent show presentará a tres participantes y solo uno de ellos podrá probarse una vez más en el escenario principal.

