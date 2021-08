Lula da Silva se mostró en traje de baño y causó revuelo en las redes

Una instantánea del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva en traje de baño causó revuelo en las redes sociales del país.

En la foto, compartida por la prometida del político, Janja Lula Silva, se puede apreciar a la pareja abrazada y sonriente en una playa brasileña con una luna llena al fondo. El exmandatario lleva puesta una camisa y un slip de baño que deja ver sus piernas.

"¡Buenas noches con esta luna llena en Ceará!", escribió Janja al compartir la imagen en su cuenta de Twitter.

Boa noite com essa lua cheia no Ceará! Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/DX72mcXrKu

La buena forma física del exmandatario brasileño de 75 años no tardó en acaparar la atención de los internautas y dio inicio a una oleada de bromas y memes. Los nombres de ambos Lula y Janja se convirtieron rápidamente en uno de los asuntos más hablados de esta red social tras la publicación de la foto.

"El tamaño del muslo de Lula, me sorprende. Jajaja. El hombre echará al Gobierno de Bolsonaro a patadas", bromeó @lpdcarvalho.

O tamanho da coxa do Lula, tô chocada kkkkkkkk o homem vai acabar com o governo Bolsonaro no chute