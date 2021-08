Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Asentamientos

LUIS BENAVÍDEZ Y CIENTOS DE VECINOS CANSADOS DE B° EL POZO

Somos un grupo de vecinos que hemos elaborado esta nota para el diario, porque estamos cansados, hastiados, fastidiados por tanta mentira.

Durante muchos años, hemos escuchado a los políticos manifestarse en los medios sobre lo que se debía hacer para comenzar a trasladar a las familias del asentamiento de barrio El Pozo a otro lugar, un sitio más digno, y sacarlas de ese sector que no debe ser habitado por ser inundable, de alto riesgo y zona de terraplén.

Ya hace casi dos años que nos gobiernan y no han hecho absolutamente nada. Según las instituciones del barrio que estuvieron reunidas con los responsables del gobierno provincial y de la Municipalidad -según ellos-, nos comunicaron a los vecinos que tanto la provincia como la Municipalidad se habían comprometido ante ellos a trabajar juntos para comenzar a trasladar a las familias del asentamiento a otro lugar más seguro. Entonces: o nos mienten las instituciones del barrio, o los políticos. Alguien está faltando a la verdad. Lo cierto es que los asentamientos están donde siempre y, para colmo de males, creciendo y a pasos agigantados. Es decir, se reitera la misma situación de la gestión del gobierno anterior del socialismo y la Municipalidad, que se pasaron 12 años sin resolver este problema.

Actualmente, sabemos que siguen llegando familias a los tres asentamientos y la policía no se los impide. Al contrario, están en el contenedor frente a uno de los asentamientos sin cumplir ninguna función. Realmente lamentable. Ya nos cansamos de que los políticos nos usen cada vez que hay elecciones y luego desaparezcan.

Los vecinos del barrio ya no le podemos creer a nadie. Somos un barrio olvidado tanto por la Provincia como por la Municipalidad. Aunque haya políticos que caminen por el barrio, deben entender que ya es imposible creerles.

Estamos desatendidos, abandonados, olvidados por quienes muchas veces prometieron darle una solución al asentamiento. Hoy exigimos hechos concretos. Ya nos cansamos de las palabras incumplidas.

Relajar los protocolos

LECTORA MUY PREOCUPADA

"Quiero decir que se han relajado todas las medidas de prevención que estaban en marcha contra el coronavirus. En el supermercado, se ven personas que han dejado de usar los barbijos; no rocían más con alcohol las manos de los clientes cuando entran; no toman más la temperatura. Lo peor, entrando en la carnicería vi que limpiaban la sierra con la que cortan la carne con el escobillón con el que limpian el piso. No pude comprar carne, porque me repugnó. Como contracara, estoy cansada de sacar los volantes políticos que me introducen por debajo de la puerta del frente de mi domicilio, entre los que aparecen los responsables de poner más cuidado en controlar la situación en los locales comerciales que venden alimentos, por lo menos en eso. Después se producen mayores problemas aun con el coronavirus, y causa indignación que estas personas no se conmuevan ante la cantidad de individuos muertos que hubo y el riesgo que todos estamos corriendo. Le doy gracias a El Litoral, por el espacio que concede para nuestras inquietudes".

Otra vez, desagüe Espora

ANA SIERRA

"Nuevamente, vecinos nos sentimos perjudicados 'por el raje de la empresa actuante'. No le pagan y chau, ellos se van. Y nosotros seguimos sufriendo todos los inconvenientes que este parate nos ocasiona, y ni hablemos si llegara a llover como está anunciado. Y encima ustedes, El Litoral, lo anuncian el día 19, y no pasa nada. ¡¡Por favor!! que el gobierno arregle con esa empresa y que se termine de una buena vez ese desagüe. ¡¡Hay que pensar en todos los inconvenientes que les ocasionan a los vecinos!! Gracias al diario por publicarnos este reclamo".

Hostigamiento barrial

UNA VECINA DE B° LOS ÁNGELES

"Soy de la zona de bulevar French, cerca del LIF. Hace unas noches, como a las 20, saqué a mis perritos a pasear a la plaza. A los minutos, empecé a sentir impactos cerca mío. Esto no es la primera vez que pasa. Yo intenté hacer la denuncia en la seccional 10a. y le esquivaron a tomármela, porque son de impactos de aire comprimido. Pero una policía de esa seccional me enseñó que la bala, balín o plomo de aire comprimido llega a los 100 metros. Esto me ha pasado muchas veces. Me han lastimado animales. También me presenté en el Centro Territorial de Denuncias y me ha tocado una fiscal que siempre cierra las causas y ni siquiera avisa. Hace unos días, llevé una fotografía de mi casa, como prueba de las cosas que me hacen: es producto del hostigamiento de 3 vecinos, y no pasó nada. Al contrario, por la noche pasé por el frente de la casa de uno y me amenazaron, me tiraron de todo. No puedo pasar por el lugar. Entonces, me comuniqué con la policía y ¡oh, casualidad!, al otro día (se ve que tienen más suerte que yo) me empezaron a molestar nuevamente. A mí, la Fiscalía Regional jamás me llamó. Yo a las pruebas las dejé ahí: en General López y Saavedra. Yo confiaba en que desde ahí me iban a ayudar. ¡Nada que ver, ninguna ayuda! Al contrario, me siguen ignorando. ¿Y si me llegan a lastimar? Yo los voy a llamar a ustedes. Me gustaría que venga un periodista del diario y que me hagan una nota. Yo les mostraré todos los lugares donde esta gente me tira con aire comprimido".