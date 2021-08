https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 23.08.2021 - Última actualización - 11:12

11:02

Llegan cartas El amor sabe más de puentes que de fronteras

Por Lucia Bourdet

Mediante este medio queremos expresar nuestra situación actual. Primeramente, estamos muy agradecidos con la reanudación de la Disposición 3763/20 que permite que parejas y familias binacionales puedan encontrarse en el territorio argentino. Si bien es una noticia que nos pone muy felices, nos provoca incertidumbre la reducción de vuelos, ya que, si no hay cupos, nuestros familiares no pueden ingresar. A esta situación hay que sumarle los costos extremadamente elevados que son casi imposibles de costear.

Todas estas medidas fueron arbitrarias, nunca fuimos avisados sobre las posibles restricciones. Muchos de nuestros compañeros sufrieron malos tratos por parte de las aerolíneas, consulados y esas son cosas que no podemos tolerar. Es inhumano el comportamiento que están teniendo con nosotros. Durante estas 5 semanas hubo nacimientos, partos adelantados, personas muy enfermas al borde de la muerte -que es cierto aunque suene drástico-, parejas que no soportaron tanta ansiedad e incertidumbre y decidieron terminar todo ya que sus proyectos de vida se vieron truncados.

Todas estas situaciones también se ven afectadas por las dificultades para tramitar una visa desde países como Cuba, Republica Dominicana, Marruecos, Palestina, ya que son países que no tienen libre acceso al país. El cierre de fronteras terrestres es algo que nos afecta a muchos de nosotros ya que tenemos parejas y familia en los países vecinos. Muchas veces a 40 km cruzando un puente, ¿Qué tiene de sano esto? Más allá de cuidar nuestra salud física, la salud mental también es importante. El afecto es algo que traemos con nosotros desde que tenemos uso de razón, y está demostrado científicamente que los abrazos aumentan la vinculación y restablecen las relaciones. ¿Cómo se puede fortalecer una relación que está frenada por el cierre de fronteras?

Natalia Gilabert -psicóloga clínica, terapeuta de parejas y activista de Love Is Not Tourism Argentina- afirma que, el amor no es un lujo, es una necesidad humana que está cableada a nuestro cerebro desde que nacemos. Los seres humanos buscamos vínculos significativos a quienes recurrir durante los momentos difíciles. Es decir, el amor es cuestión de supervivencia y la distancia en momentos de tormenta pone en riesgo nuestra salud mental. Por eso, para nosotros es tan importante resaltar cuánto necesitamos ese primer abrazo, ese abrazo de reencuentro.

Además, Natalia agrega que estar lejos de nuestros seres amados nos debilita, nos quita nuestra base, nuestra red de seguridad que nos permite enfrentar casi cualquier situación con mayor fortaleza y salud. Si hay algo peor que sufrir pánico, es sufrirlo en soledad.

Estamos en estado de alerta constantemente, ya no dormimos tranquilos, no sabemos con qué noticia nos vamos a despertar al día siguiente. En este último tiempo los ataques de ansiedad y de pánico han ido solo en ascenso. No podemos entender el desamparo del Estado en estas situaciones, nos estamos enfermando, ¿Qué manera de cuidar a la población es esa?

La falta de diálogo no es una cosa menor, solo recibimos respuestas automáticas e impersonales. Pedimos una reunión con las personas que toman estas decisiones y ni así quisieron escucharnos. Somos invisibles, las familias y parejas binacionales no somos importantes para el Estado. No aparecemos en estadísticas, pero "somos los primeros en incumplir la cuarentena". Por eso nos sentimos desamparados, sin ningún tipo de ayuda, todo tenemos que resolverlo por nuestra cuenta y con esfuerzo nuestro (casi siempre monetario).

Queremos, nuevamente, expresar nuestro descontento con el Ministerio de Salud. Dado que el 30 de julio realizó un comunicado donde deja en claro la prohibición de ingreso de personas extranjeras no residentes al país. Estamos todos de acuerdo con que éstas son nociones completamente xenofóbicas y por eso le volvemos a pedir que se retracten de sus dichos sin ninguna fundamentación sanitaria.

Con esta carta queremos invitar a los lectores a reflexionar sobre nuestra situación. Entendemos que es difícil para alguien que no está viviendo la situación, entender que es lo que se siente. Pero pedimos empatía, nosotros también tenemos planes y proyectos de vida. Somos conscientes de que estamos en medio de una pandemia, pero los lazos afectivos también son importantes. Nuestras familias y parejas NO son turistas, NO vienen al país a visitar lugares, vienen a ver a sus seres queridos.

Nosotros no queremos dañar a nuestros familiares. La apertura de fronteras y la habilitación de la reunificación familiar se debe dar por conciencia, porque hay mucha gente alejada de sus seres queridos. La pandemia nos ratificó que hoy estamos y mañana no sabemos, nadie sabe cuándo va a ser su último día y nadie merece pasar situaciones de extrema dificultad en soledad.

Querer ver a nuestros seres queridos no es un capricho, estamos hablando de familias separadas por estos muros invisibles que son las fronteras.