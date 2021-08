Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Campañas políticas

MARIO PILO

"Si es mayorcito, como yo, ¿cuántas veces escuchó: vamos a levantar la ciudad, a refundar el país, a generar empleo, seguridad, educación, más vacunas, barrios integrados, etc., etc?... y NADA. Para colmo de males, no se les cae ni una idea. Por eso entiendo que hay que refundar la política en Argentina, con gente que se acerque a los estadistas y no a los politiqueros del montón, para poder refundar nuevamente la república perdida".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"No habrá democracia nueva o renovada; mejor dicho: no habrá democracia de ninguna clase, si la libertad del productor no va acompañada y apoyada por la libertad del ciudadano. No hay que hacerse ilusiones. Los peligros que acechan a la democracia, en una sociedad capitalista, son los mismos que acechan o acecharán el proceso de democratización en una sociedad populista".

****

Dolorosa desigualdad

OMAR PEDRO

"Leí un artículo periodístico que informaba que el año pasado y lo que va de este, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Realmente es indignante y obsceno que esto suceda, lo que deja en evidencia que este mundo no da para más. Incluso, quienes son poseedores de las grandes empresas del mundo, hace años que están robotizando sus producciones. Así como ya lo hace la industria automotriz y nadie hace nada para parar esto. Es una verdadera locura lo que hacen, porque generará mucha pobreza e indigencia, y se ve que no les importa nada. Escuché que quien conduce las Naciones Unidas, que les dijo poco menos que avaros a los países ricos por no ayudar a los países más pobres a adquirir vacunas para salvar a sus poblaciones. Así estamos, un mundo que se cae a pedazos, donde impera el deshumanismo, la indiferencia, el egoísmo y la soberbia. Tarde o temprano, esto va a explotar, y a mi entender ya no me preocupa que explote, tal vez sea una solución para toda la humanidad".

****

El modelo chileno

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"No sé por qué se horroriza cierto periodismo de que en Afganistán a las mujeres no las dejen estudiar, si aquí el macrismo no quiere que estudien ni mujeres ni varones que no tengan dinero para pagarse los aranceles universitarios. Su modelo es Chile, donde cursar estudios superiores es tan elevado que los chicos vienen a Buenos Aires y Mendoza. Es así que bajo su gobierno se redujo en el 35 % el presupuesto para Educación; se cerraron universidades y escuelas; sacó el Fútbol para Todos 'para construir 3.000 jardines de infantes': sobre lo que construyó uno solo; otro está a medio terminar... El resto del dinero, se lo esfumó. Gracias por el espacio".