Colombia: denunciaron la muerte de un joven de 17 años tras una presunta negligencia médica

El caso fue conocido a través de las redes sociales, donde la madre asegura que el menor de edad no recibió los tratamientos adecuados

A través de una carta dirigida al Aeropuerto Internacional El Dorado y la EPS Colsanitas, Mónica Pinzón denunció que su hijo Santiago, de 17 años de edad, falleció luego que sufriera un ataque de tos con sangre en la terminal aérea, donde, asegura, no le fue brindada la atención médica pertinente.

En el comunicado, que fue difundido mediante las redes sociales, la mujer manifestó que se disponía a viajar de Bogotá a Medellín junto a su esposo y sus tres hijos, sin embargo, relató que Santiago, quien sufría de discapacidad física e intelectual producto de una hipoxia, “comenzó a toser sangre y tuvo saturaciones de oxígeno muy bajas”, mientras se encontraban en la sala de espera del lugar.

Ante esta situación, Mónica se dirigió al ‘counter’ de Avianca, donde les comunicaron que se dirigieran al centro médico, pues previamente “ningún funcionario del aeropuerto ni de la aerolínea nos ofrecieron ningún apoyo ni ayuda”. Arribaron hasta la sede de Colsanitas en El Dorado, lugar en el cual fueron recibidos por la profesional que estaba de turno, pero dice que su hijo recibió oxígeno y en menos de 15 minutos ya había terminado la consulta.

La solicitud de la familia era poder transportar al joven en una ambulancia, a raíz de la baja saturación y los requerimientos de oxígeno acompañados de la tos con sangre; no obstante, comentó que ese servicio no se pudo concretar:

“Con dos ambulancias de Colsanitas (que es nuestra EPS y medicina prepagada) parqueadas en la puerta, a la doctora no le pareció que debiera usar ese servicio, no vio ‘indicación médica para hacerlo’. Así que nos ofreció que nos fuéramos para llegar ‘más rápido’ en un taxi a urgencias, pues pedir una ambulancia, ella creía se demoraría más de tres horas”, explicó Pinzón en la carta.

Por ello, debieron recurrir al carro particular y, en medio del trayecto de una hora y media, como relató la madre, el joven empeoró aún más en su condición de salud, presentando “tres episodios de vómito con sangre, saturaciones bajas de oxígeno, tenía dificultad respiratoria”, hechos que documentó. Santiago fue trasladado de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la fundación Cardio Infantil, en donde “el pasado martes 17 de agosto falleció asociado al episodio que empezó en el aeropuerto y obviamente a sus condiciones de base, desestimadas por esta médica”.

“Hoy al volver al aeropuerto a concluir el viaje ya sin él, a regresar a Medellín con una familia de 4 y no de 5, no podemos dejar pasar por alto la situación, pues este tipo de cosas no pueden ocurrir”, concluyó la madre de Santiago, quien esperaba que las autoridades del aeropuerto respondieran ante el hecho.

Luego de presentarse la denuncia, que se fue viralizando en Twitter, Colsanitas, encargada de la prestación de servicios médicos en El Dorado, se pronunció en un comunicado asegurando que adelantará las respectivas averiguaciones: “Actualmente nos encontramos realizando las indagaciones e investigaciones internas pertinentes para conocer en detalle lo sucedido, revisar las acciones de los funcionarios involucrados y determinar las responsabilidades a las que haya lugar en este caso”.

Además, la entidad pudo establecer que “Santiago fue evaluado en el centro médico el 31 de julio por los síntomas que presentaba y sus patologías de base, dándole recomendaciones médicas por parte del personal que lo valoró”, y añadió que, tras recibir el alta médica en la clínica Cardio Infantil, tuvo que ser reingresado unos días después”.

De igual modo, Opain concesionario de la terminal aérea, lamentó la muerte del menor, e indicó que colaborará en el desarrollo de las pesquisas. “Opain estará atento de las conclusiones de las investigaciones adelantadas por el prestador del servicio de salud médica en el aeropuerto El Dorado, Opain prestará toda la colaboración que se requiera y reitera su solidaridad con la familia de Santiago y los acompaña en su dolor”.