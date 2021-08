Al menos 21 muertos por una inundación en Tennessee

Al menos 21 personas han muerto y 45 más están desaparecidas debido a una inundación ocurrida este domingo en el estado norteamericano de Tennessee, según el último recuento de la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Humphreys.

Los equipos de emergencia y rescate siguen trabajando en la zona, y los funcionarios del condado han solicitado la colaboración ciudadana para localizar al resto de desaparecidos, incluidos dos niños, ha informado el Departamento de Seguridad Pública de Waverly en sus redes sociales.

“Estamos pidiendo a los residentes que se mantengan alejados de los vecindarios y las carreteras mientras se llevan a cabo los esfuerzos de rescate”, ha explicado el jefe de seguridad pública de Waverly, Grant Gillespie.

I send my deepest condolences for the sudden and tragic loss of life due to flash flooding in Tennessee. We’ve reached out to the community and will offer any assistance they need in this terrible moment.