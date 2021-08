https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Egipto anunció su primer caso de la variante Delta Plus

La variante no causa síntomas más severos, pero es de riesgo porque, como la Delta, es altamente contagiosa, dijo la ministra de Salud Hala Zayed.

Crédito: Archivo

La ministra de Salud de Egipto anunció este lunes que el país detectó el primer caso de coronaviurs de la más transmisible variante Delta Plus. Hala Zayed dijo en conferencia de prensa que el caso corresponde a una mujer de 35 años que dio positivo el mes pasado. La infectada tuvo síntomas "muy leves" y no hubo que internarla en un hospital, agregó la ministra, informó el diario egipcio Al Ahram en su página web. Algunos otros casos de esta nueva variante también fueron detectados en viajeros y no viajeros egipcios, pero ningún requirió hospitalización, dijo Zayed. Tenés que leer Segunda muerte en Córdoba por la variante Delta Según la Organización Mundial de la Salud (OM), la variante Delta Plus contiene una nueva mutación en la proteína que usa el virus para ingresar en las células humanas. Como está estrechamente relacionada con la variante Delta, se la ha llamado Delta Plus, sin haberle asignado otra letra del alfabeto griego. La variante Delta fue identificada por primera vez en India en marzo pasado y actualmente es la causa de fuertes rebrotes en numerosos países, entre ellos Estados Unidos. La variante no causa síntomas más severos, pero es de riesgo porque, como la Delta, es altamente contagiosa, dijo la ministra Zayed. Egipto acumula más de 286.300 casos de coronavirus y más de 16.671 muertes. El Ministerio de Salud informó este lunes 184 nuevos casos y ocho muertes en las últimas 24 horas. La semana pasada, el Ministerio dijo que esperaba que Egipto entrara en una cuarta ola de contagios a fines de este mes de septiembre o principios del próximo. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

