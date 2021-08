José Corral presentó en Santa Fe la propuesta para generar empleo para los jóvenes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El precandidato a senador de Juntos por el Cambio dio a conocer este lunes los lineamientos de un programa que impulsará desde el Congreso para generar incentivos para la contratación de jóvenes. Estuvo acompañado por las candidatas a diputadas de su espacio: Lucila Lehmann y Florencia González, y por la postulante al Concejo: “Chuchi” Molina, entre otros postulantes.

José Corral, precandidato a senador por Juntos por el Cambio, presentó este lunes en Santa Fe su propuesta denominada “Primer empleo”, que apunta generar incentivos y favorecer las condiciones para la contratación de jóvenes.

“En el país hay muchos problemas de empleo, además de la angustia por la economía. En los jóvenes este problema es mucho mayor. El desempleo abierto en la Argentina es de algo más del 10 %, pero en el caso de los jóvenes hasta 29 años se duplica y supera el 20 %. Ni hablar de los trabajos en negro y de los subocupados que tenemos. Más de la mitad de los jóvenes en edad laboral, hasta los 29 años tienen problemas de empleo”, analizó José Corral. “Por lo tanto -expuso- proponemos por un lado que puedan empalmarse los planes sociales con el trabajo registrado. Esto quiere decir que quienes tienen un plan social, por ejemplo el salario social complementario, pueda imputarse al nuevo empleo. Que el empleador pueda tomar esos fondos para que en vez de subsidiar el no trabajo, se subsidie el trabajo”, ejemplificó el exintendente de Santa Fe. La propuesta que impulsa añade también la posibilidad de que si el empleador le da el primer empleo a un joven de hasta 29 años, los impuestos laborales se puedan desgravar del impuesto a las Ganancias y eventualmente impuestos provinciales, en acuerdo con las provincias, como es el caso de Ingresos Brutos”.

“Tenemos una experiencia en este tipo de iniciativas -graficó José Corral- que son las Escuelas de Trabajo. Son siete lugares de la ciudad, con tres edificios nuevos además que quedaron como legado de nuestra gestión en el municipio, por donde pasaron más de 8.000 jóvenes, y muchos de ellos, más de 200, consiguieron un empleo formal en blanco. Además, prácticamente un cuarto de estos jóvenes tuvieron el acceso a la capacitación para el trabajo”.

José Corral recordó que “el Gobierno Nacional propone un programa de este tipo para 50.000 jóvenes en todo el país. Nosotros queremos que incluya a 500.000 jóvenes. Y se financiará con la plata que hoy se pone en organizaciones tercerizan la ayuda social y

que no nos sirve porque no queremos gente que no trabaje, queremos jóvenes con oportunidades de trabajo”. “Estas son parte de nuestras propuestas. Entendemos que una campaña electoral es un tiempo justamente de propuestas. Y estas propuestas son las que vamos a llevar al Congreso, donde queremos llegar para ser un contrapeso al kirchnerismo”, agregó.

Desde la Ciudad

José Corral dio a conocer los lineamientos del programa que impulsará desde el Congreso en una actividad que se desarrolló en las 11 en la Plaza Escalante (Martín Zapata y 9 de Julio), y en la que estuvo acompañado por las candidatas a diputadas de su espacio: Lucila Lehmann y Florencia González; y por la postulante al Concejo local, Adriana “Chuchi” Molina. También asistieron otros representantes de la región, como el presidente comunal de Monte Vera, Alberto Pallero; y el concejal de Rincón, Andrés Soperez.

Precisamente, consultada por la prensa, “Chuchi” Molina indicó que acompaña el proyecto de José Corral “porque hay que fortalecer el empleo joven”. Y en el mismo sentido marcó desde la Ciudad esto se puede impulsar “poniendo ya en funcionamiento pleno las Escuelas de Trabajo, brindando entrenamientos laborales y también el apoyo educativo”. La precandidata a concejal recordó que “la semana pasada presentamos en la misma sintonía que lo que plantea hoy José un proyecto de beneficios tributarios para todos aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que incorporen jóvenes al sistema laboral con una reducción del Derecho de Registro de Inspección Municipal”.

José Corral encabeza la propuesta al Senado de la lista “Vamos Juntos”, en Juntos por el Cambio, donde lo acompaña en segundo lugar Astrid Hummel (PRO). La lista de Diputados, en tanto, es liderada por el actual concejal rosarino Roy López Molina (PRO); la diputada Lucila Lehmann (Coalición Cívica), el intendente de Villa Ocampo, Enrique Paduán (UCR) y la concejala santotomesina Florencia González (UCR).

Mientras tanto, la lista de candidatos al concejo en la capital está encabezada por Adriana “Chuchi” Molina, junto a Carlos Pereira y Ángeles Álvarez.

