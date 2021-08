Gimnasia de Ciudadela cumple 80 años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La histórica institución de la ciudad de Santa Fe celebra su 80º aniversario el pasado lunes 23. Supo estar a la par de Colón y Unión y fue el primer campeón profesional del país. En Mirador Provincial charlamos con sus dirigentes sobre la rica historia y la actualidad del club.

Por Ignacio Pueyo





Esta historia tiene muchos condimentos especiales. Como todo club de barrio, es muy rica y está llena de relatos y elementos que la hacen apasionante. En el año 1931 el Pistolero supo dar su primera vuelta olímpica en lo que fue el primer certamen profesional del fútbol argentino. Pero ¿Cómo? Si Gimnasia de Ciudadela fue fundado el 23 de agosto de 1941.



Es que lo que hoy conocemos como Gimnasia de Ciudadela resultó de la escisión de su institución hermana: Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay, otra histórica entidad deportiva de la ciudad. En un momento ambos clubes fueron solo uno: el Club de Gimnasia, Paleta y Esgrima, fundado en marzo de 1901.



Sin embargo, con el pasar del tiempo, hubo dos corrientes que dividieron las aguas: aquellos que apoyaban al fútbol, y aquellos que no. De esta forma, el 23 de agosto de 1941 el club terminó dividiéndose, fundándose así la institución de Ciudadela, que pasó a tener su sede en calle Dr. Zavalla, donde ya se emplazaba el estadio. Es por eso que podríamos decir que el edificio y el estadio (incluyendo la mítica tribuna) son más antiguos que el club, en cierto sentido. Para aquellos apasionados de la historia del deporte, es un caso similar al de Peñarol de Montevideo, que nació como CURCC (Central Uruguay Railway Cricket Club), y donde luego el fútbol se abrió de manera independiente.

La actualidad

Para conocer mejor la actualidad de tamaña institución, que en su momento fue el tercer grande de la ciudad, fuimos a hablar con los protagonistas. Actualmente, el presidente de la institución es Ramón Ruglio, quien asumió en marzo de 2020 debido al fallecimiento de Eduardo Sadonio, quien era el titular de la institución.

“La verdad que estamos muy emocionados, muy alegres. Son 80 años, no se cumplen todos los días. En realidad estamos muy contentos, pensamos mucho en el club, en la tribuna. Esa gran tribuna que han hecho los viejos dirigentes, que hoy es patrimonio cultural de Santa Fe. Pensamos ya en el año siguiente porque queremos hacer una buena campaña con chicos y grandes, un proyecto, esa es la idea. Es muy lindo esto del aniversario” explicó Ruglio.



Como bien dice el presidente pistolero, la tribuna con capacidad aproximada para 10.000 personas fue declarada patrimonio cultural de la ciudad en el año 2012 por parte del Concejo Municipal de Santa Fe. La misma fue inaugurada en 1931 y es una estructura imponente, una de las únicas en su tipo para aquella época.

Sin embargo, más allá del pasado dorado, hoy la entidad de Ciudadela no está pasando sus mejores días. La pandemia ha sabido golpear a todos, y los clubes no están exentos de la delicada situación económica y social. Ruglio habló de la masa societaria del club: “Los socios entre chicos y grandes (que generalmente son más chicos), podemos tener unos 500 más o menos. Está muy complicado el tema de la cobranza. Con esto de la pandemia se hizo muy difícil, la situación está muy difícil. Cualquier ayuda que tenga el club de parte del gobierno vendría muy bien. No se han podido cobrar muchas cuotas, principalmente este año. El año pasado cobramos un poco, hubo gente que colaboró”. Al respecto, el coordinador de la institución, Ernesto Sosa, le puso números a la situación: “Nosotros ahora con Ruglio estamos atajando penales, porque no teníamos para pintura, no teníamos para abrir, porque necesitamos 400.000 pesos para abrir esta institución de mínimo, por los empleados, el mantenimiento general de la institución. Y eso solo se puede mantener con la cuota”, detalló.

El club cuenta con dos empleados efectivos que deben cobrar sus sueldos todos los meses, además hay que hacerse cargo de los costes de mantenimiento, los servicios y demás gastos. Gimnasia posee una enorme estructura que abarca dos manzanas de superficie entre las calles Dr. Zavalla, Martín Zapata, Gobernador Freyre y Padilla, muy cerca de la avenida López y Planes, en una zona neurálgica de la ciudad.

Actualmente, las actividades que se desarrollan además del fútbol son las bochas, el patín y el softball. Además, una parte del club donde se encuentra la zona de fútbol 5, pileta, gimnasio techado y quincho está concesionado, lo que representa un ingreso fundamental para la institución.

El fútbol es justamente el deporte que caracteriza a Gimnasia. El primer equipo ha sido campeón en 11 oportunidades, la última vez durante el Torneo Apertura 2019 de Liga Santafesina. Estamos hablando del cuarto club en cuanto a cantidad de campeonatos, solo por detrás de Unión, Colón y Colón de San Justo.

Además, Gimnasia también ha disputado el Torneo Regional en las décadas del ’70 y ’80, además del Torneo Argentino B (luego Federal B, y hoy extinto) en sus temporadas 1995/96 y más tarde entre 2006 y 2008.

En la actualidad, las divisiones inferiores del club siguen estando entre las más competitivas de la región. Recordemos que el club ha dado a grandes futbolistas de todos los tiempos, como René Pontoni, Edgar Fernández, Carlos “Lechuga” Roa, Enrique “Chueco” García, entre muchos otros.

“Este momento es un estancamiento, y eso se demuestra en las divisiones inferiores. Hay una parte de Gimnasia que es competitiva, la gente sabe que si trae al hijo a Gimnasia va a querer salir campeón. En mi anterior gestión como coordinador todas las categorías de Gimnasia fueron campeonas. Estábamos arriba de Colón y Unión, estábamos en ese nivel, eso se perdió y hay que recuperarlo” explicó Ernesto Sosa.

El coordinador tiene una vasta trayectoria en el fútbol de Santa Fe y del país, y apuesta a un proyecto de varios años para poder desarrollar un trabajo acorde a la historia de la institución: “Eso es un proceso, no de un año o dos, sino de más tiempo. Hay que conseguir los técnicos idóneos, porque hoy tenemos muchos técnicos, pero pocos formadores. Hoy lo que escasea en el fútbol son los formadores, los que van llevando a los chicos a tener un desarrollo que el día de mañana lo observe un club de AFA, o que integren la primera de nuestro equipo. Eso es un desarrollo mínimo de tres años”, argumentó.

El campeonato de 1931

Como señalamos al principio, el título obtenido por Gimnasia en dicho año es histórico por más de una razón. Durante mucho tiempo el fútbol argentino se caracterizó por su condición de amateur, es decir que los jugadores no cobraban un sueldo declarado, pese a que solían existir incentivos económicos informales.

Fue en 1931 cuando se aprobó en todo el país la posibilidad de desarrollar campeonatos profesionales, por lo cual se pusieron en marcha tres de ellos de carácter oficial. En primer lugar el certamen de la AFA, con grandes equipos de la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por otra parte, el campeonato de la Asociación Rosarina también fue profesional, al igual que el de la recién fundada Liga Santafesina de Fútbol.

El 19 de julio dio inicio el certamen local en Santa Fe, con la presencia de Gimnasia, Colón, Unión, Almirante Brown, Ferrocarril Santa Fe y Atlético de Rafaela. El mismo finalizó el 18 de octubre, dando por consagrado al equipo de Gimnasia y Esgrima, siendo así el primer campeón de la Liga, y también del fútbol profesional en Argentina.

El campeonato de la Asociación Rosarina tuvo como ganador a Newell’s Old Boys, finalizando el 22 de noviembre. El torneo de AFA terminó aún más tarde: fue el 6 de enero de 1932, y tuvo como primer campeón a Boca Juniors.

De esta forma, se recuerda el hecho histórico logrado por el Pistolero, que por aquellos años contaba en sus filas con jugadores de la talla de Alfredo Mors, Eulalio Gómez, Joaquín Valdez, Alberto Lebrón, Rafael Amadei, Carlos Lebrón, Gabriel Magán, Oscar Salas, Tomás Loyarte, Genaro Cantelli y Enrique García. Este último, apodado “el Chueco”, fue más tarde futbolista de Rosario Central, Racing Club y la selección argentina, obteniendo dos campeonatos sudamericanos (la actual Copa América).

Esta importancia le valió a Gimnasia incluso la posibilidad de disputar distintas copas de carácter nacional en años siguientes. En 1933, año en que también obtuvo el campeonato de la Liga Santafesina, disputó la Copa Beccar Varela. Dicho certamen era jugado por importantes equipos de Argentina y Uruguay, y por su jerarquía Gimnasia clasificó directamente a las fases finales. En cuartos eliminó a Estudiantes de La Plata por 4 a 0 y en semifinales cayó ajustadamente por 3 a 2 ante Central Córdoba de Rosario, que luego resultaría campeón de la copa.

Años más tarde, en 1944 (cuando también fue campeón de liga), Gimnasia participó de la Copa de la República, antecedente directo de la actual Copa Argentina. Allí derrotó en la primera fase a 9 de Julio de Rafaela, pero cayó en la segunda etapa ante Belgrano de Paraná.

Historias de ayer y de hoy, de un pasado que fue glorioso y que puede volver a serlo. Gimnasia es un grande de Santa Fe, muchos dicen el tercer grande de la ciudad. Es por eso que en estos 80 años el deseo de todos los pistoleros es volver a verlo en lo más alto, el lugar del que nunca debería haberse ido.