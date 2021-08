Gonzalo Escobar seguirá su carrera en la segunda división de España

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El exdefensor de Colón no llegó a un acuerdo con la dirigencia para renovar su contrato y quedó en libertad de acción. Ahora continuará jugando en UD Ibiza del fútbol español.

Gonzalo Escobar fue uno de los jugadores que alzó la Copa de La Liga con Colón en San Juan. El extremo izquierdo se posicionó como títular del equipo de Eduardo Domínguez y en ocasiones brindó seguridad en la línea defensiva y aportó variante en el ataque. Sin embargo, no siguió ligado al club de barrio Centenario.

Al exTemperley se le venció el contrato el 30 de junio y no logró llegar a un acuerdo con la dirigencia del Sabalero. Escobar junto a su representante pedián un aumento considerable en el salario, y pese a que en un principio ambas partes cooincidieron, la negociación no se terminó de cerrar. De esta manera, el defensor no siguió vinculado a la institución rojinegra, se despidió del cuerpo técnico y sus compañeros y buscó nuevos horizontes.

En las últimas semanas, su nombre estuvo muy ligado al Racing de Claudio Úbeda. Sin embargo, su futuro no estará en el fútbol argentino. El defensor de 24 años recibió una oferta del fútbol español y decidió afrontar su primera experiencia en el extranjero. El club UD Ibiza de la segunda categoría de España se interesó en él y rápidamente llegaron a un acuerdo.

En la próximos días Gonzalo Escobar estará viajando a Europa para realizarse la revisión médica y de pasarla con éxito firmará un contrato por dos temporadas.