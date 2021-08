Una asistente social aseguró que Salvador Uriel sufre "crisis de pánico" al ver a Javier Naselli

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La profesional que trabajó para revincular al niño con su papá reveló el duro momento que vivió el hijo de Vicky Xipolitakis

La asistente social a cargo del reencuentro entre Salvador Uriel y su padre aseguró que el niño atravesaba "crisis de miedo" al momento de ver al empresario.

La asistente social a cargo del reencuentro entre Salvador Uriel y su padre aseguró que el niño atravesaba "crisis de miedo" al momento de ver al empresario.

En el marco del duro momento que está viviendo Vicky Xipolitakis tras recibir una orden de desalojo del departamento en el que vive junto a su hijo, Salvador Uriel, por una deuda de más de 1.500 dólares de alquiler, la asistente social que trabajó para revincular al niño con su papá, Javier Naselli, reveló el duro momento que vivió el hijo de la mediática.

La ex participante de "MasterChef Celebrity" atravesó un difícil divorcio del empresario después de denunciarlo por violencia de género en el que lo acusó de "amenazas y lesiones". Sin embargo, la Justicia rechazó el pedido de juicio y Naselli solo debe cumplir con una probation, hacer un curso sobre perspectiva de género y pagar 10.000 pesos.

El hijo de la pareja quedó en medio del conflicto y debió ser auxiliado por una asistente social para poder "revincular" con su padre a pedido del juez de familia que entiende la causa.

La producción de "Nosotros a la Mañana" puso al aire a la profesional encargada de ayudar al pequeño Salvador Uriel y reveló la dura experiencia que vive Xipolitakis en su día a día.

"Vicky vive lo que tantas otras mujeres también: se hacen revinculaciones masivas aún cuando las condiciones del menor no están dadas. Es una teoría que no está avalada científicamente que dice que el juez ordena la revinculación y a partir de ahí, se borra lo anterior y comienza una nueva etapa, pero cuando hubo violencia, no lo digo yo sino que está probado, que no se puede hacer borrón y cuenta nueva", expresó Cristina ante el caso de la mediática y su ex.

"Yo puedo decir que mientras yo trabajé, porque el Juez me removió, el niño nunca, nunca aceptó esos encuentros. El nene no quería estar con su papá. Era casi una tortura para él porque cuando llegaba el momento se aferraba a la niñera, lloraba... una serie de mecanismos de defensa que daban cuenta de que no estaba preparado para ese encuentro", recordó sobre las "crisis de miedo" que atravesaba el nene.

"Estamos ante un Juez que en esta causa, acepta y actúa en función de lo que Naselli y su defensa piden. Es muy grave, está pasando en varios juzgados", cerró Cristina sobre el juez "tendencioso" que le tocó a la griega.