Lunes 23.08.2021 - Última actualización - 18:24

El Millonario perderá cinco jugadores que estarán afectados a las convocatorias de las selecciones sudamericanas por la triple fecha FIFA.

"Un pedido sin sustento" River pidió reprogramar sus partidos por las Eliminatorias, pero la LPF lo denegó El Millonario perderá cinco jugadores que estarán afectados a las convocatorias de las selecciones sudamericanas por la triple fecha FIFA. El Millonario perderá cinco jugadores que estarán afectados a las convocatorias de las selecciones sudamericanas por la triple fecha FIFA.

Luego de que este lunes se conociera oficialmente que Franco Armani y Julián Álvarez forman parte de la convocatoria de la Selección para afrontar la triple fecha de Eliminatorias, ya son cinco los jugadores que Marcelo Gallardo no tendría para los juegos contra Sarmiento e Independiente.

Y apenas se publique la lista de Chile se confirmará la sexta baja (Paulo Díaz), lo que terminaría de transformarse en un problemón para River, que tendrá grandes problemas para armar el equipo para esos dos juegos. Por eso mismo el DT avisó que "hay una posibilidad de ver si se puede postergar" esos dos choques domésticos y que hubo charlas extraoficiales con la Liga Profesional. Sin embargo, la Liga Profesional de Fútbol se resiste a modificar el calendario de Primera División.

"Creo que somos el único equipo que va a estar sufriendo varias de las bajas por convocatorias. Y viendo que también podríamos tener problemas para armar el plantel por esa cantidad de jugadores más los lesionados, creo que hay una posibilidad de ver si se puede postergar. Veremos cómo se presenta. No me parece justo ser el único equipo que ceda jugadores a la Selección y que tenga que competir... Creo que River ya tuvo contacto con la Liga para ver cómo se puede resolver ese tema”, expresó Gallardo el domingo tras el 1-1 con GELP, planteando un escenario que por el momento no se materializó ya que a las oficinas de la LPF aún no llegó ninguna solicitud formal de River.