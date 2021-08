https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El exentrenador de la Selección Argentina publicó una foto en su Instagram oficial luego de la batalla campal que protagonizó en el estadio Allianz Riviera.

Ligue 1 El mensaje de Sampaoli después del escándalo con los hinchas de Niza El exentrenador de la Selección Argentina publicó una foto en su Instagram oficial luego de la batalla campal que protagonizó en el estadio Allianz Riviera.

Jorge Sampaoli fue protagonista de un episodio escandaloso en la Ligue 1. Cuando promediaba el segundo tiempo del partido, los hinchas de Niza invadieron el campo de juego y comenzaron a pegarles a los jugadores de Olympique de Marsella. El conjunto local lo ganaba 1-0 con gol del danés Kasper Dolgberg.

Los jugadores del equipo visitante reaccionaron y también comenzaron a repartir golpes contra los 'ultras'. Jorge Sampaoli, entrenador del Marsella, no se quedó de brazos cruzados y fue a defender a sus futbolistas en medio del tumulto.

El técnico argentino no pudo contener su bronca y empezó a las piñas limpias en medio del campo de juego. Lo tuvieron que separar varias personas porque no lo podían parar. No es la primera vez que a Sampaoli se le sale la cadena...Este lunes, publicó un mensaje en su Instagram oficial. "Inacceptable", escribió.

Finalmente, luego de todo este tumulto que duró varios minutos, el partido fue suspendido. Habrá que ver si las autoridades de la Ligue 1 sancionan a los involucrados por esta situación o si clausuran el estadio de Niza por la invasión de los hinchas.