https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 23.08.2021 - Última actualización - 18:50

18:40

Si el Vasco Azconzábal mantiene el esquema, el cambio sería por Emanuel Brítez. Es posible que haya un nuevo retoque en el ataque.

El Vasco Azconzábal y una siesta llena de lamentos el domingo, no sólo por los goles que le hicieron a su equipo, sino por las ocasiones que desperdició y el clarísimo error arbitral. Crédito: Pablo Aguirre

El Vasco Azconzábal y una siesta llena de lamentos el domingo, no sólo por los goles que le hicieron a su equipo, sino por las ocasiones que desperdició y el clarísimo error arbitral. Crédito: Pablo Aguirre

El defensor tatengue está lesionado en uno de sus tobillos Unión espera por Portillo para la travesía a Mendoza Si el Vasco Azconzábal mantiene el esquema, el cambio sería por Emanuel Brítez. Es posible que haya un nuevo retoque en el ataque. Si el Vasco Azconzábal mantiene el esquema, el cambio sería por Emanuel Brítez. Es posible que haya un nuevo retoque en el ataque.

Con el objetivo puesto en el jueves, sin demasiado tiempo para trabajar, buscando una rápida puesta a punto y esperando la evolución de Juan Carlos Portillo, quien hoy por hoy es un gran interrogante ya que el domingo salió en el entretiempo con ese problema en el tobillo que lo tiene a maltraer.

Si no juega Portillo y el técnico decide mantener el esquema con el que viene jugando, se daría el ingreso de Emanuel Brítez, que fue el cambio que hizo Azconzábal en el entretiempo.

Para enfrentar el jueves a la siesta a Godoy Cruz (el partido arrancará a las 14.15 en el Feliciano Gambarte, el mismo estadio del famoso gol de Clotet en el final del partido que le dio a Unión el triunfo y la clasificación para la fase final del octogonal con el que ascendió en el 96), el entrenador recuperará a Lucas Esquivel (cumplió la fecha de suspensión), pero es casi un hecho que no contará con Fernando Márquez, quien sufrió durante la semana una fuerte contractura que no le permitió jugar el cotejo ante Talleres y es muy posible que también lo margine de este partido con los mendocinos.

Se supone que el equipo no presentará modificaciones en la mitad de la cancha y que arriba podría darse la aparición, otra vez como titular, de Juan Manuel García, que entró bien ante Talleres, convirtió el gol del descuento y no le cobraron un claro penal por infracción del arquero Herrera.

De todos modos, teniendo en cuenta la seguidilla de 3 partidos en 8 días que tendrá el equipo, no habría que descartar que el técnico apueste al ingreso de algún otro jugador más descansado. Si esto no se da el jueves, podría ser una opción para el lunes, cuando Unión se medirá en Santa Fe ante Argentinos Juniors.

Mauro Luna Diale todavía no estaría en condiciones de regresar al plantel, aunque ya jugó un rato en el partido de reserva contra Talleres. Hace medio año que no juega, tuvo una lesión de la que le costó más de la cuenta la recuperación y se esperará, quizás hasta el lunes, para ver si está en condiciones de volver a ser tenido en cuenta para la lista de convocados. En cuanto a Blandi, más allá de que el técnico señaló que no está lesionado, todavía habrá que esperar al menos un par de encuentros más para verlo en acción. Quizás se apunte al encuentro ante Vélez como la opción más a mano, pensando en un objetivo al menor corto plazo.

El plantel tatengue partirá este miércoles por vía aérea con destino a Mendoza para jugar el encuentro ante Godoy Cruz. Una vez terminado el encuentro, el plantel regresará de inmediato a Santa Fe para preparar

Claro que lo que le ocurre al Tate, también le pasa a Godoy Cruz y ya Sebastián Méndez lo anunció luego del último partido ante Huracán. El equipo va a tener modificaciones y se habla que podrían ser tres o cuatro los cambios para enfrentar a Unión.

Por lo pronto, el paraguayo Cristian Colman podría ser el reemplazante de un voluntarioso Tomás Badaloni a quién se lo nota un tanto contrariado por la falta de gol. En el mediocampo, Nelson Acevedo es una fija para seguir como titular. Aunque no habría que descartar que a su lado pueda reaparecer el zurdo Bruno Leyes y que Méndez le de descanso a Gonzalo Ábrego, quien viene de recuperarse de una lesión. Manuel Llano y Guillermo Pereira también son alternativas para el puesto.

Uno de los que ingresó con mucha energía ante el Globo fue Valentín Burgoa. El zurdo reemplazó a Lomónaco y fue protagonista de dos o tres jugadas interesantes en ataque. Teniendo en cuenta que Matías Ramírez sigue lesionado, el "Tin" es la opción de recambio que Méndez considera para el puesto de media punta por la izquierda. Tampoco habría que descartar que aparezca por primera vez de titular como extremo por derecha el ecuatoriano Chalá.

Tras su fatídica tarde de sábado (gol en contra y penal cometido), el lateral derecho Elías López salió lesionado promediando la segunda etapa del partido ante el equipo de Frank Darío Kudelka. Si el ex River no evoluciona favorablemente, el DT deberá meter mano en ese lugar. Una opción sería el ingreso de Ian Escobar como lateral izquierdo y que Damián Pérez pase a la derecha.

Por último, el defensor Nicolás Gabriel Sánchez se encuentra ya, entrenando en Coquimbito. El ex marcador central de Rayados de Monterrey (México) llegó el 14 de agosto a Capital Federal, se sometió a los siete días de cuarentena y arribó el domingo a Mendoza para comenzar a entrenar en el gimnasio.

Este lunes, en el predio del Tomba, se presentó ilusionado para sumarse a las indicaciones del Gallego Méndez, quien cuenta con la gran experiencia y voz de mando del futbolista de 35 años, que tuvo un muy exitoso paso por el club mendocino en otros tiempos.