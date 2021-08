Vandalismo en la escuela Zapata Gollán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Autores ignorados ingresaron a varios salones donde causaron daños y robaron distintos elementos.

La escuela 1321 Zapata Gollán de barrio Acería volvió a ser blanco del vandalismo.

En las últimas horas autores ignorados ingresaron al establecimiento educativo ubicado en calle Beck Bernard 8100, y provocaron daños en distintas dependencias además de robar elementos y algo de dinero.

Según se supo el o los intrusos entraron por una huerta que linda con la escuela. Luego, tras violentar algunas rejas, accedieron a tres salones y un cuarto de limpieza desde donde sacaron y cortaron cables.

En su recorrida ingresaron a otros salones donde forzaron cerraduras de varios armarios para finalmente sustraer una pava eléctrica, una estufa, los cables de todos los ventiladores y una pequeña suma de dinero que estaba destinada a un beneficio.

"La inseguridad golpea en todos lados y nosotros no somos la excepción", dijo con tristeza Claudia Sunier, vicedirectora de la escuela afectada en diálogo con El Litoral.

"No es la primera vez que sufrimos un hecho de estas características. Si bien en este caso no fue mucho lo que se llevaron, no queremos naturalizarlo", agregó.

En otra parte la docente indicó que "estamos planeando una reunión con distintas instituciones del barrio para ver como podemos hacer para incrementar la seguridad. Esta es una problemática que nos afecta a todos, y por eso la solución debe ser pensada entre todos", opinó.

"La escuela cuenta con alarma, también pusimos rejas, pero es evidente que con eso no alcanza", concluyó.