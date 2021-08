Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 24.08.2021

10:54

Cuidado con la máquina

JULIO C. GERVASONI

"Este mensaje es para la Municipalidad de Rincón: al operario que maneja la máquina que levanta las ramas, por favor tenga más cuidado en el manejo, está enganchando los alambrados cuando trabaja y se ¡rompen! Solamente un poco de cuidado. Gracias por este espacio".

Ciclovía y peatones

JORGE, DE CANDIOTI SUR

"No sé si la foto del 22/08/2021 es una crítica u otra cosa. Solamente quiero expresar que en la foto se ve a una persona caminando con sus perros y no caminan por la ciclovía, lo hacen por el pasto, porque es el único lugar para caminar, ya que algún genio de la Municipalidad usó la vereda para transformarla en ciclovía, dejando a los que caminábamos por ella, condenados a no poder hacerlo más. ¿A nadie se le ocurrió hacerla a un costado o hacer ahí una senda peatonal? No. Ahora es ciclovía... Bueno, no caminemos más por ahí. Peeerooo... que las bicicletas no utilicen el cantero central de bulevar o la misma peatonal. Los ciclistas van por donde no pueden y lo hacen a mucha velocidad, poniendo en peligro a los peatones. Derechos tenemos todos".

Bandera argentina

ELVIO ALESSIO

"Cuando cada casa tenga colgada una bandera, entonces podrá cambiar nuestro país.... Gracias a El Litoral por tan significativo regalo".

Luces encendidas

ANTONIO RETAMOSO

"A quien corresponda: ya hace un mes que las luces de iluminación pública de la ciclovía paralela a Vélez Sarsfield, en un extenso tramo, están prendidas las 24 horas. Un verdadero desperdicio en esta época de crisis del país. Esos son los funcionarios que tenemos y todos quieren ser reelectos".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"El hombre, cuando ha alcanzado toda la perfección posible es el primero de los animales; es el último cuando vive sin leyes y sin justicia. En efecto, nada hay más monstruoso que la injusticia armada. El hombre ha recibido de la naturaleza las armas de la sabiduría y de la virtud que debe emplear sobre todo para combatir las malas pasiones. Sin la virtud es el ser más perverso y más feroz, porque solo siente los arrebatos brutales del amor y del hambre. La justicia es una necesidad social, porque el derecho es la regla de vida para la asociación política y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho".

¿Por qué tanta obesidad?

SUSANA

"La pregunta del millón: ´¿con qué elaboran el pan y qué tienen las harinas para que produzcan tanta obesidad? Yo recuerdo que antes no había tantas personas obesas como hay hoy. ¿Qué pasa con los alimentos?¿Por qué permiten tantos productos químicos en los alimentos y en las bebidas? ¿Acaso, ese tipo de componentes no producen muchas enfermedades? ¿Por qué cada vez más se deja lo natural y comemos todo tan contaminado, con nitritos y otros elementos que los mismos médicos siempre dicen que a la larga afectan enormemente a la salud? ¿Quién es el que debería decir más firmemente: esto produce cáncer u otras enfermedades y no debemos comercializarlo? Realmente se está haciendo por una cuestión comercial y todos miran hacia un costado...".

Llegan cartas

Problemas para la renovación de carnés de conducir

GRUPO DE TAXISTAS Y REMISEROS

Estamos muy preocupados ya que a muchos se nos vencen los carnés para conducir y ES IMPOSIBLE CONSEGUIR TURNO PARA RENOVARLOS. Intentamos por el teléfono celular y es imposible. Uno pone la cuenta, el nombre, apellido, teléfono, clase de licencia y no nos deja terminar el trámite. Lo intentamos con computadora y lo mismo. Según nos dijo uno de nuestros hijos, la Municipalidad deshabilita la posibilidad de pedir turno hasta finales de mes... No obstante, los días corren y estamos muy preocupados por el asedio al que estamos expuestos con los inspectores municipales, que no sabemos si entenderán la situación. Estamos como desprotegidos y desamparados al respecto, porque no se pueden pedir los turnos ni por teléfono ni de manera presencial.

Hemos ido personalmente al Centro de Educación Vial y nos dicen que todo trámite se hace por página, ¡¡pero señores de la Municipalidad: la página está inhabilitada!!, ¡¡¿¿qué hacemos entonces??!! Aunque sea que nos den una constancia, permiso, algo, para poder circular y manejar (léase "laburar") sin tener este problema aplastándonos la cabeza, hasta que esto se pueda solucionar. Y por favor: ¡abran los cupos, así podemos regularizar esta situación de los carnés de conducir!

No somos nosotros los que no queremos hacerlo. No se puede. Al diario, le pedimos una mano, publicándonos esto y haciéndole una nota a la Municipalidad, que públicamente haga referencia a esta problemática y que nos deje tranquilos a los choferes de que no nos van a quitar el auto y que nos darán algún tipo de autorización para poder manejar y trabajar sin problemas, hasta que podamos hacer el trámite correspondiente.

Además, no tenemos todo el día para estar con el teléfono e intentar entrar una y otra vez en la página de la Municipalidad para hacer el trámite y rebotar siempre. Hasta le pedimos ayuda a nuestros familiares para conseguir ese turno online, porque nosotros estamos ocupados, TRABAJANDO, para llevar el pan a la familia.

Gracias al diario, como siempre.