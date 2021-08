Lanzaron el trailer oficial de la nueva película de Spider-Man con varias sorpresas

Luego del filtrado de un supuesto primer trailer de la película “Spider-Man: No Way Home” que desencadenó una serie de memes, la cuenta oficial del “Hombre Araña” publicó en sus redes sociales el adelanto oficial del film.

Desde Marvel Studios y Sony Pictures anunciaron además que la nueva cinta protagonizada por Tom Holland se estrenará en los cines el próximo 17 de diciembre y continuará la historia donde se quedó en Spider-Man: Far From Home.

What just happened? Watch the official teaser trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/gitbLCniOd