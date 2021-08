Un viaje para encontrarse

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La joven artista estrenó “Pa quererme así”, su cuarto single del año, una oda al amor propio y al camino personal. En diálogo con El Litoral, compartió el proceso que la trajo a este presente de gran actividad.

Yami Safdie está estrenando nuevas canciones y en este 2021 ya cosechó tres éxitos: “Caminar sola”, “Flashear” y “FC”. “Pa quererme así” es el cuarto single que edita en este año donde logra consolidarse dentro de la escena como la nueva promesa del pop. Con esta nueva canción, continúa demostrando su versatilidad musical y su capacidad a la hora de componer y llegar sus fans, más allá del género musical.

De yapa, también participó en “Chicle”, una colaboración con colegas de su generación como Agos Nisi, The Sistars y Thiago Luna, y los productores de Fauna Music LLC.

El Litoral conversó con la joven para adentrarse en este universo personal en expansión.

Producciones

-Salió “Pa quererme así”, que es el cuarto single de esta nueva etapa. Ya es un camino afianzado.

-Estoy trabajando en sacar muchos temas muy seguido, como habrás notado: era un poco el objetivo. Después del 2020, que fue un año complicado por muchos motivos que todos sabemos, dije: “Bueno, voy a probar esta estrategia de lanzar varios singles seguidos (tienen mes y medio de diferencia entre ellos, más o menos) y muy probablemente después darles una forma de disco agregando algunos más”; tengo muchos temas guardados.

“Pa quererme así” es efectivamente el cuarto de este año. Cada tema tiene como su propia búsqueda de mezclar estilos, toda dentro del pop y lo urbano; pero éste tiene una base con un poquito de reggaetón, mezcla el reggaetón con el pop. La letra es un tema de amor propio: la premisa es: “Pa quererme así no me quieras nada”, lo que dice el estribillo. Trata un poco de esto: de saber irse de lugares donde uno no está recibiendo lo que quiere, lo que necesita.

-¿Cómo fue trabajar con Cocodrilo P&B en la producción?

-Hay distintos procesos para cada canción. Esta en particular la escribí yo con la guitarra en mi casa; y tenía eso, acordes y mi voz. Entonces cuando me escribe Cocodrilo por Instagram, me dice: “¿Querés que hagamos algo juntos?”; lo sigo, veía su trabajo, y le dije “sí, obvio”. Me fui hasta Rosario a conocerlo y le mostré esto que yo tenía grabado en una nota de voz en el celular. Le mostré, todas las ideas que yo tenía como para arrancar por algún lado. Y me dice “esta suena a hit, está buenísima”, y se pone ahí a laburar.

Casi en el primer intento los dos coincidimos en que yo me lo imaginaba por ese lado y él también; le fue haciendo pequeños cambiecitos, fuimos agregando cosas; pero se dio muy orgánicamente, y rápido encontramos el camino de la canción.

-Fue un cambio, porque “Caminar sola”, “Flashear” (con su sonido más disco) y “FC” los produjo Nico Sanmarti, con el que seguís teniendo un vínculo laboral. ¿Qué te dio él para esas canciones?

-Con Nico nos entendemos mucho, porque nos conocemos hace un montón. Entonces también es ir buscando referencias, como “estuve escuchando esto”: nos pasamos canciones que estamos escuchando como para nutrirnos. Por ejemplo “Flashear” parte un poco de “Fresco” de Wos, que tiene un ritmo así medio funk que nos había gustado mucho a los dos: a mí me encanta esa canción. Y fue como “estaría para hacer algo con una base parecida a esta”; de hecho hubo un primer intento de que sea un reggaetón; porque en realidad una melodía se puede adaptar a cualquier beat. Pero no nos terminaba de cerrar, así que fuimos por esa referencia.

Con “FC” fue un proceso a la inversa. Nico hizo ese beat, me lo mandó y me dijo: “Mirá, tengo esto”. Le respondí “sí, me re gusta”, me puse a cantar encima y salió “FC”. Es una ida y vuelta que es súper nutritivo para las dos partes en general. Sola no podría, claramente.

“Siempre supe que lo que quería hacer era mi música, que los covers eran un medio para un fin”, cuenta Safdie, quien empezó subiendo versiones en redes sociales.Foto: Gentileza producción

Concepto visual

-El videoclip de “Pa quererme así” fue dirigido por Guido Morán, que con Ornella De Virgilio hizo tus videos anteriores. ¿Cómo fue hacer este clip, y cuánto de continuidad estética te da trabajar con alguien que ya viene colaborando con vos?

-Sí, precisamente: creo que tomé esta decisión de trabajar siempre con este mismo equipo por un lado porque me gusta, y por otro lado porque me suma esta continuidad estética de que ya lo van entendiendo; se va construyendo una historia toda dentro de un mismo mundito. También están por ejemplo el mismo estilista, mismo peinado, maquillaje. Se vería muy distinto de golpe y cambiáramos de equipo para hacer los videos.

Los videoclips son carísimos de hacer. Todos mis videos parte de que soy una artista independiente y se trabaja con lo que se tiene (risas). Siempre es: cómo contar lo que queremos contar, de la mejor forma posible, lo más profesional posible, dentro del presupuesto que tenemos. Porque no es lo mismo por el presupuesto de un artista independiente que el que tiene una discográfica, ni cerca.

“Pa quererme así” parte justamente de este concepto del irse; del poder salir de lugares donde no te sentís cómodo. Entonces a Guido se le ocurrió esta idea de la ruta, el hacer dedo. La idea original era yo haciendo en la ruta y al final me pasaba a buscar alguna amiga influencer, me había dicho. Yo estaba pensando quién podía ser, y de golpe se me ocurrió: “¿Qué pasa si al final me pasó a buscar yo misma?”, por esta idea de amor propio. Nos copó a todos y fuimos con esa idea.

Compromiso

-Abriste este ciclo de canciones con “Caminar sola”, con una temática dura como es el temor de una mujer andando por la ciudad de noche, con una letra muy narrativa de ese recorrido y el miedo a no llegar nunca. ¿Cómo se dio el comenzar esta etapa con una canción un poco áspera?

-Completamente. Se dio por una cuestión de fechas en realidad. La idea era salir con “Flashear” en un principio. Pero justo estaba cerca el Día de la Mujer y yo dije: “¿Por qué primero no hacemos esta, que va con la temática para el Día? Está bueno aportar desde mi lugar a concientizar en esa fecha, ya que todos estamos hablando de eso; y después salimos con ‘Flashear’”.

Fue ese el plan, lo hicimos todo muy a las apuradas porque queríamos salir el 8 de Marzo. Pero era un plano secuencia, así que se hizo en una noche: no había opción, tenía que salir de una. Esa fue en realidad la razón: quisimos aprovechar esa fecha para sumarme de mi lado, comunicando con esta canción; y después si ya salir con “Flashear”, con esta temática mucho más divertida y más amena si se quiere.

-El patrullero, ¿estaba arreglado que pase o fue espontáneo de la toma?

-No (risas), de hecho tengo toda una anécdota con esto, que la conté en un vivo de Instagram. El video arranca en una vía, a la vuelta de mi casa. Cuando estábamos por tirar esta última toma ayudamos a detener un robo: nos encontramos con un tipo en la vía que se estaba robando una moto mientras nosotros estamos filmando; estábamos con un reflector gigante, entonces como que el chabón se quedó ahí. Llegó la policía a correrlo, nosotros nos quedamos como “bueno”, y filmamos. Y éste patrullero creo estaba pasando justamente por esta persecución que se había dado (risa), en la que formamos parte. Y queda increíble en el video, los chicos no lo podían creer. No les pedimos que pasen.

-Vos estás enfocada y queda como parte de la coreografía de lo que va pasando atrás.

-Sí, increíble.

Encuentro

-En estos meses de trabajo intenso también salió “Chicle”, tu colaboración con Agos Nisi, The Sistars y Thiago Luna. ¿Cómo se dio esa reunión y esta cooperación para crear la canción?

-Con los chicos ya nos conocemos todos, porque todos hacemos covers en Instagram, somos colegas, siempre nos juntamos en los covers de las canciones, esas cosas. y Como que todos estamos creciendo juntos como artistas, en esto de empezar a lanzar nuestro propia música.

Fue idea de las chicas de The Sistars, que dijeron “¿Por qué no nos juntamos y hacemos una canción todos juntos?”. Y yo “Sí, obvio, hagámoslo”. Así que nos juntamos un día en el estudio y salió de una la canción. Y le mandamos: hicimos el video; también es un tema súper divertido, y quedo buenísimo.

-También hubo que hacer una inversión para el video.

-Sí, obvio, bueno, por eso: ténganme paciencia. A veces la gente me pide “sacá temas” y yo: “Pará, no tengo más plata” (risas).

Evolución

-Empezaste grabando covers para las redes, algo que nunca dejaste tampoco, porque seguís subiendo versiones a tu canal de YouTube. Empezaste a componer con “Tan fuerte” y “No me digas”. ¿Cómo viviste cada una de esta etapas de crecimiento?

-Fue todo por un lado muy progresivo, y por el otro lado nunca dejé de sorprenderme de todo lo que estaba pasando. Siempre cuento que tomé la decisión de empezar a subir covers y de empezar a crecer en las redes; fue algo que yo decidí, y que le puse mucho trabajo de entrada. Dije: “Quiero ganar seguidores, quiero que la gente me conozca, que escuche mi música”; y a partir de ahí se empezaron a abrir un montonazo de puertas.

Siempre supe que lo que quería hacer era mi música, que los covers eran un medio para un fin; hay quizás otros artistas que son youtubers o tiktokers que son al revés: medio que primero ganan la fama y después se les ocurre hacer música. En mi caso siempre supe que quería hacer música, y esto lo usé como una vidriera.

Es una transición que es difícil también: el pasar de “la chica que canta los covers” a “tengo mi música propia ahora, se las muestro”. Pero de a poquito fui ganando mi público más fiel: porque una cosa son los seguidores y otra cosa es el público que realmente te banca y te escucha; estoy muy agradecida de tenerlos. Y fui empatizando con gente a través de la música, que al fin y al cabo es el objetivo final; fui también aprendiendo a comunicarlo para que la gente lo escuche.

De a poco creo que estoy logrando esta transición, ya de verme más como la artista que soy, y no sólo “la chica que canta covers”, que también soy eso.

Aperturas

-Ahora se acomodaron los astros y pudiste lanzar un montón de canciones que tenías. En el medio estuvo la pandemia, la cuarentena. ¿Cómo alteró tus planes? ¿Cómo iba a ser tu 2020? Ahora va a ser difícil salir a mostrarlo en vivo.

-Sí, completamente. Pero al fin y al cabo creo que me jugó un poco a favor, porque me sirvió para hacer este cambio. Venía mucho de tocar en vivo, en plan “barcito acústico con la guitarra”, y quería dar un salto a un artista un poco más mainstream, más urbana. En este sentido la pandemia me jugó un poco a favor, porque tuve este parate y pude hacer esta transición. Así que me puede me pude poner mucho más a componer, mucho más a trabajar con productores, y a buscar sonidos; creo que finalmente me hallé un poco más. Igual la experimentación nunca para; pero creo que de a poquito voy a contar más un camino.

Y sí, ahora todavía está difícil, de a poquito se va abriendo por suerte, y ya me posibilitó esto de ir preparando un show completamente nuevo, distinto, y volver a salir al vivo con eso.

-¿Para cuándo es la idea de tener ese show?

-Para el verano, seguramente. No tengo fecha todavía, pero para el verano seguramente haya show e idealmente también salir a tocar por el país: es el plan que tenemos. También sería hermoso en otros países.

-¿Cuántas canciones más tenés en vista, que redondearían el álbum debut?

-No quiero prometer, porque no lo terminamos de definir: puede que incluso salga como dos EP, en distintas partes, o todo como un disco; son alrededor de 10, 12 temas, un disco clásico.

-¿Ya están las ideas de las otras seis u ocho?

-Tengo de hecho muchas que no están terminadas del todo, pero muchas encaminadas. Un par de featurings, que los tengo en proceso. Tengo para elegir, tengo tela para cortar.