Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, dijo que en el AMBA "hay circulación comunitaria de la variante Delta pero todavía no predomina".

Desde el gobierno provincial de Buenos Aires Aseguran que "en el AMBA ya hay circulación comunitaria de la variante Delta"

El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, aseguró hoy que en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "hay circulación comunitaria de la variante Delta pero todavía no predomina", destacó la "buena señal" que representa la baja constante de contagios y no descartó analizar algún tipo de carnet de vacunación para el ingreso a las canchas.





"Apareció el primer caso de variante Delta sin nexo epidemiológico. Vive en Lanús pero trabaja en la Ciudad de Buenos Aires y por el estudio epidemiológico que se hizo, hubo un brote en su lugar de trabajo", dijo el sanitarista en declaraciones a El Destape Radio.





En ese punto, explicó que la provincia tiene identificados cerca de 50 casos de variante Delta y que todos "estaban conectados con viajeros y controlados en hoteles para que sea más eficiente", con excepción de dos casos que eran convivientes de personas que volvieron del exterior.





En tanto, explicó como se encontró el primer contagio de la variante Delta del coronavirus en la jurisdicción sin nexo con viajero.





"La persona que se aisló se hizo el PCR y por azar, ya que estábamos haciendo búsqueda activa en zonas de reingreso de turistas, en esa búsqueda se secuenció la muestra y se identificó que era variante Delta, sin nexo con viajeros", precisó.





Asimismo, indicó que "la mayoría de los contactos de este caso de variante Delta vive en CABA" y añadió que entiende que el Gobierno porteño "está haciendo el seguimiento".





A partir de este caso, García aseveró que "en el AMBA ya hay circulación comunitaria de variante Delta" pero consideró que "todavía no predomina".





"Podemos decir que el ingreso de la variante Delta en Argentina está teniendo hasta ahora un impacto diferente al que tuvo en Europa y Estados Unidos", opinó y detalló que "nos manejábamos con lo que pasaba en Europa, pero hasta ahora hay una diferencia sustancial con la variante Delta".





En otro orden, el asesor provincial destacó la baja consecutiva de casos de coronavirus y lo adjudicó a las medidas de cuidado y a la campaña de vacunación.

"Lo que está pasando, la buena señal, es la baja constante de casos, vamos 12 semanas seguidas de baja de casos, tenemos más de un tercio de los mayores de 12 años vacunados con dos dosis y eso es buena señal", remarcó.



En ese marco, destacó que "cuando bajan los casos, la cantidad es igual a riesgo y al bajar el riesgo podemos abrir otros frentes como la economía o el deporte, pero todo tiene que ser cuidado, ya que sigue habiendo un riesgo".





Al ser consultado sobre la propuesta de que quien concurra a la cancha deba estar vacunado, García dijo que "no estaría mal que se necesite carnet de vacunación para el ingreso a la cancha".





"Volvamos a la cancha, nos va a hacer bien, pero con protocolos y cuidado", agregó, y dijo que "no estaría mal pensarlo (un carnet para ingreso a los estadios) no como una prohibición, sino un incentivo para los sectores que no se hayan vacunado, estaría bueno discutirlo"





Por último, manifestó que hay una amplia cobertura de vacunación y recordó que la Provincia está "buscando puerta a puerta a quien no tuvieron acceso" a la inmunización.

Con información de Télam