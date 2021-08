Un incendio arrasó con más de la mitad de una reserva forestal en Brasil

Un incendio provocado por un globo de papel, también conocido como linterna del deseo o farolillo chino, ha consumido el 65% de la reserva biológica del parque Juquery cerca de Sao Paulo a pesar de las operaciones de extinción de incendios en curso.

Los funcionarios de la ciudad de Franco da Rocha han declarado que un pequeño globo impulsado por el calor de una llama provocó el fuego que se extendió aún más por el parque que tiene unas 2.000 hectáreas debido a los fuertes vientos y al reciente intenso calor.

Hoje o cenário no Parque Estadual Juquery representa a tristeza de todos nós, franco-rochenses, que vimos nossa riqueza natural arder em chamas



Esses registros foram feitos nesta manhã, onde podemos ver a devastação no último remanescente do Cerrado na região metropolitana de SP pic.twitter.com/T6Bwa3WbZG