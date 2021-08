https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.08.2021 - Última actualización - 11:46

11:43

Coronavirus

Johnson & Johnson anunció resultados preliminares de refuerzo de su vacuna

Los nuevos datos provisionales surgen de estudios de fase 1/2 que la compañía realizó en paralelo a los estudios con dosis única que fueron presentados en julio en la revista New England Journal of Medicine.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Coronavirus Johnson & Johnson anunció resultados preliminares de refuerzo de su vacuna Los nuevos datos provisionales surgen de estudios de fase 1/2 que la compañía realizó en paralelo a los estudios con dosis única que fueron presentados en julio en la revista New England Journal of Medicine. Los nuevos datos provisionales surgen de estudios de fase 1/2 que la compañía realizó en paralelo a los estudios con dosis única que fueron presentados en julio en la revista New England Journal of Medicine.

Una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus de Janssen (la división farmacéutica de Johnson & Johnson) generó ocho veces más anticuerpos que en aquellos que recibieron la única dosis, informó la compañía a través de un comunicado. "Estos estudios demuestran que una dosis de refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson Covid-19 generó un aumento rápido y robusto de anticuerpos, nueve veces mayor que 28 días después de la vacunación primaria de dosis única", indicó el comunicado. Y añadió que "se observaron aumentos significativos en las respuestas de los anticuerpos en los participantes de entre 18 y 55 años, y en los de 65 años o más que recibieron una dosis de refuerzo más baja. Los resúmenes de los estudios se enviaron a medRxiv el 24 de agosto". Tenés que leer Estados Unidos: millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson fueron declaradas inutilizables “Hemos establecido que una sola inyección de nuestra vacuna Covid-19 genera respuestas inmunes fuertes y robustas que son duraderas y persistentes durante ocho meses. Con estos nuevos datos, también vemos que una dosis de refuerzo de la vacuna aumenta aún más las respuestas de anticuerpos entre los participantes del estudio que habían recibido previamente nuestra vacuna ”, dijo Mathai Mammen del área de Investigación y desarrollo de Janssen en el comunicado. Y continuó: "Esperamos discutir con los funcionarios de salud pública una estrategia potencial para nuestra vacuna potenciando ocho meses o más después de la vacunación primaria de dosis única". La compañía informó, además, que está colaborando con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras autoridades de salud con respecto al refuerzo con la vacuna Johnson & Johnson Covid-19. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: