Fiesta en Olivos La defensa de Vizzotti a Fernández: "No hay ningún argentino que no haya cometido un error en pandemia"

Sigue el revuelo por la difusión de fotos y videos de la celebración del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez mientras el país estaba bajo un estricto régimen de cuarentena para evitar contagios de Covid-19.

De esa reunión, con amigos y colaboradores, también participó el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández.

Este miércoles, luego de llegar de Rusia, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, intentó defender al Jefe de Estado a través de una entrevista radial.

"No hay ningún argentino que no haya cometido un error" en este contexto de la pandemia, manifestó la funcionaria.

"El Presidente ha demostrado un compromiso, ha demostrado desde el primer caso una preocupación o una ocupación por el cuidado de la salud de los argentinos, me parece que no hay ningún argentino que no haya cometido un error en ese contexto", dijo Vizzotti.

"El Presidente y su compañera aceptaron el error y pidieron disculpas, la verdad es que si nos vamos a detener en eso como lo más importante es un error", agregó la ministra de Salud.

De todas formas, dijo también que "no es exagerado" que la gente lo haya visto mal en un contexto en el que no podían despedir a sus seres queridos. Pero aclaró que "no fue una conducta sostenida del Presidente" y que "decir que él estaba haciendo una fiesta pensando que había gente que no podía despedir a los fallecidos" es incorrecto, porque "no es lo que sucedió.

"Fue un error y no fue una conducta que tuvo el Presidente ni fue una situación de un presidente que no haya cuidado a la población ni subestimado a las medidas de cuidado o se haya corrido de la responsabilidad. Hay que mirar el todo. Cada persona que se sintió defraudada y molesta por supuesto que tiene razón y por eso pidió disculpas", cerró.