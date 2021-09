https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En medio del conflicto con los dirigentes sabaleros

El "Capitán" Bernardi dijo que "el tema de los premios no nos perjudica"

Es el nuevo referente en lugar del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez. Una vez más, el cordobés comunicó la decisión de "no concentrar" a modo de reclamo. "Se genera malestar, debería estar ya resuelto", afirmó.

¿Quién lo puso de capitán?. En la nueva normalidad (no de la pandemia, sí del fútbol), ahora a los capitanes los eligen los entrenadores directamente a los "vota" el grupo. Se fue PR10 y quedó Bernardi con la cinta. Crédito: Pablo Aguirre



Como se sabe, en el torneo del campeonato, los "capitanes" de Colón eran Luis Miguel Rodríguez y el "Cachorro" Leo Burián. Al momento de desvincularse el nacido en Simoca, hoy en Gimnasia de La Plata, alguien tenía que llevar el brazalete. Lo raro es que, lejos de quedar el golero charrúa, apareció con la cinta de capitán el cordobés Cristian Bernardi, un jugador casi siempre cuestionado que ganó simpatía por el golazo "picado" en la final. No se sabe si Bernardi es el llamado "nuevo capitán" por decisión de Eduardo Domínguez o porque votaron los jugadores en el vestuario. Lo cierto es que, de la mano de Bernardi, se empezó a hablar "de otra manera" con los dirigentes. "De ahora en más siempre vamos a ir cuatro de los más grandes y dos juveniles. Ya no irá solo nadie más", se escuchó en el corazón del plantel campeón. Con Bernardi por "Pulga", Colón ratificó la modalidad de "no concentrar" en la previa al partido ante Sarmiento de Junín a modo de reclamo por no llegar a un acuerdo por los premios con los dirigentes. Ahora, después del 1 a 1 con los de Junín, el cordobés pasó por los micrófonos y fue consultado acerca de cómo continúa el pedido de los premios por haber clasificado a la Copa Conmebol Libertadores 2022. "Sigue todo pendiente, las cosas están. Se genera un poco de malestar, esto ya debería estar resuelto pero bueno no es así, seguimos esperando que las cosas se solucionen así todo el grupo está bien, y con muchas ganas y entusiasmado por lo que viene", dijo Bernardi. Tenés que leer Colón usó un misil para recuperar el "chip campeón" "Nosotros nos alejamos, tenemos muy en claro el objetivo de dónde vamos. Nuestra situación extra futbolística no nos perjudica, sabemos para donde vamos lo que queremos ser y queremos lograr. Los reclamos son aparte, van por otro lado. Nosotros creemos que es algo justo, lógico y esperemos que se resuelva pronto", afirmó el nuevo capitán de Colón Campeón. Los jugadores sabaleros, que repartieron casi 100 millones de pesos por levantar la primera Copa de la historia en San Juan el 4 de junio pasado, consideran que además deben recibir un incentivo por haber metido a Colón en la Copa Libertadores 2022. "Estaba firmado un premio por el campeonato y otro por la Copa; cobramos uno solo", se deslizó. "Nosotros no podemos arreglar ahora el premio de la Libertadores del año que viene. Es algo que se dará en el 2022. Muchos de estos jugadores quizás no sigan en el club en abril de 2022, quizás nosotros tampoco porque hay elecciones", se filtra de parte de los dirigentes. Hoy por hoy, todos los acuerdos por los puntos y premios "están en el aire", condicionados al acuerdo anterior de campeonato y posible ingreso a las copas. Es decir: está hablado lo del actual torneo e incluso un monto importante si Colón gana el Trofeo de Campeones, el 17 de diciembre en Santiago del Estero. Colón, que volverá a jugar un torneo continental recién el año que viene con la Libertadores, propone el mismo sistema que para las últimas Copas Sudamericanas: 60/40 por ciento entre club y plantilla. "El club siempre ofrece premios por ganar cosas y cumplir objetivos", explican cerca de Vignatti. Por ahora, el final está abierto y se sigue negociando entre las partes. No cayó bien Mastrángelo Como se sabe, este sábado a las 20.15 asoma un partidazo entre Independiente de Avellaneda y Colón en el Libertadores de América. La AFA y Liga designaron los jueces, quedando en Hernán Mastrángelo el contralor de juego. En el Mundo Colón no cayó para nada bien el nombre de Mastrángelo (ni a dirigentes, jugadores ni cuerpo técnico) para este partido "con un grande y de visitante". Pero al toque avisaron que "no se pudo hacer nada, empezaron a poner los jueces por sorteo y cayó Mastrángelo para Independiente-Colón". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

