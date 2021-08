https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.08.2021

12:53

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Honrar a los patriotas

JOSÉ LUIS

"Al recordar mi niñez, con la pureza de mis pensamientos me imaginaba ser como José de San Martín, luego de que la maestra tan eficaz y maravillosamente nos hablara de él. O quería ser como Belgrano u otros admirados personajes de nuestra historia. Cuando me hacían amar a nuestra Patria grande, mi corazón se emocionaba en los actos patrios de la escuela. Yo aprendí a amar todo lo que tenía que ver con mi país gracias a las docentes. Había un respeto tan profundo en ese tiempo por nuestros próceres y por nuestras gestas patrióticas. Por eso tal vez ya no coincido con las muchas cosas que han cambiado en el país. Hoy cualquier inepto e ignorante tiene sus diez minutos de fama por televisión para defenestrar a nuestros próceres. Yo lo he visto y escuchado. ¿Tiene derecho a decirlo? Tal vez sí. Pero con medios de difusión que en lugar de valorizar a nuestros próceres permiten que cada vez más haya personas que hablen mal de San Martín, o de Belgrano, o de Sarmiento, o de quien sea. Entonces nos quedaremos sin historia, y sin la base de un país grande que se forjó por la valentía de esos patriotas que hoy defenestramos".

****

Plástico en el río Paraná

TERESA

"Dada la bajante del río Paraná, quedó al descubierto la gran cantidad de plástico que hay en su cauce. Sin duda es la gran oportunidad para limpiar todo. La provincia y la Municipalidad deben poner todo su esfuerzo en hacer una buena limpieza de ese lecho. A todos nos interesa. Queremos consumir agua limpia. Como ejemplo, menciono a Rogelio Frigerio, que fue el único que limpió el lago Nahuel Huapi y ríos también. ¿Qué están esperando? La oportunidad es única. El momento es ahora".

****

Llegan cartas

Agosto y las buenas nuevas

VIOLETA

En este valioso espacio que nos ofrenda El Litoral, comparto esta linda reflexión, de autor anónimo.

Solo el que vive bien los agostos, es merecedor de la primavera. Fue cuando julio se fue que un viento helado e insulso, que arrastraba todavía las hojas abandonadas por el otoño me dijo algunas verdades. Me convenció de que el cielo empezaría a metamorfosearse de rojo. Que el polvillo que levanta el viento enseña que las cosas no siempre permanecen en el mismo lugar y que al final hay que entender que solo se asientan cuando los remolinos se van.

Fue cuando julio se fue que mi soledad me invitó a una conversación conmigo misma y me habló de tiempos de espera. Me dijo que el ruido de los árboles tenía algo para decir sobre la aceptación. Yo me quedé pensando cómo los árboles aceptan las estaciones, al punto que si los estremecen, también les florecen los brotes. Pero todo a su tiempo.

Fue en agosto que descubrí que los perros locos son los gritos que no lanzamos al viento. Son los estremecimientos particulares que nuestra rigidez de certezas no nos permite encarar.

El mes de agosto tiene mucho para enseñar, porque agosto es un mes jardinero. Es dentro de él, cuna del invierno, donde las semillas duermen, aguardan su tiempo de brotar.

Agosto es guardador de buenas nuevas, preparador de flores. Agosto es cuando Dios le permite a la naturaleza traducir visiblemente el tiempo de las mutaciones. Mute, dice agosto, en su mensaje de semillas. Acepte, dice agosto, como el viento frío que levanta el polvillo y enrojece el cielo. Comparta, dice agosto. Comparta abrigos, sopas calentitas, cafés con chocolate, abrazos apretados. Ellos también abrigan el alma y anidan el cuerpo. Distribuya sus afectos.

El invierno es acogimiento. Es tiempo de preparar septiembre; y en septiembre ya sabemos qué esperar: la explosión de colores, que en sus más variados nombres vienen en forma de flores.

Apreciemos agosto. Vivámoslo con el feliz espanto de quien desafía vientos, que desarregle y esparza las hojas. Que levante los polvillos al aire. Acepte las esperas, pero vaya colocando las macetas en la ventana. Porque solo quien vive bien los agostos es merecedor de la primavera.