Chule: un salto de calidad

La cantautora de Pehuajó, que comenzó con versiones en Instagram y hoy es reconocida internacionalmente, su nuevo material, encabezado por el single “Dímelo”. En diálogo con El Litoral, repasó su vertiginosa carrera y las nuevas oportunidades que se van abriendo.

Sofía “Chule” Von Wernich, la cantautora argentina nacida en Pehuajó (provincia de Buenos Aires) pero conocida internacionalmente, presenta su nuevo EP, titulado simplemente “Chule”, liderado por el sencillo “Dímelo”.

A sus 23 años, Chule ha logrado recorrer el mundo, cruzar fronteras y establecer vínculos con una gran variedad de colaboradores musicales; este nuevo lanzamiento de cuatro canciones es un reflejo de esos encuentros. “Euforia”,“La Rompecorazones” y “Facherito” completan el nuevo material.

Con 550 mil seguidores entre todas sus redes sociales, Chule es un fenómeno viral que cautiva desde su talento y frescura natural, que empezó a mostrar en Instagram con sus versiones acústicas de diferentes canciones populares a las que les puso su sello personal. Hoy se encuentra en una nueva y fortalecida etapa de su carrera, impulsada por acuerdos estratégicos con Three Six Zero (management), Warner Chappell (publishing), ADA (distribución), y William Morris Endeavour (booking).

De todos estos cambios vertiginosos habló El Litoral con esta artista que siempre apuesta a más.

Colaboradores

-¿Cómo fue el proceso de hacer este EP de cuatro canciones con productores importantes de la música latina, como Joel Iglesias o Mango & Nabález?

-Se dio después de un par de viajes, de ponerme a componer; gente que fui conociendo. A Joel lo conocí por una amiga colombiana que también es artista, que se llama Valentina Rico. Ella es amiga de él y trabajan juntos; en un viaje en que fui para allá me dijo “vamos a una sesión con él”, ahí lo conocí y me encantó obviamente cómo trabaja. Yo tenía escrita la canción “Dímelo” y se la pasé para que la produzca.

A Mango & Nabález también me los presentaron y pegamos mucha onda: nos juntamos un día en el estudio a hacer una canción, y cuando fui para Madrid ellos estaban allá y me dijeron “hagamos otra sesión”. Ahí fue donde nació “Facherito”, que la terminé metiendo en el EP.

-Estos productores y coautores te ayudaron a encontrar tu nuevo sonido, ese toque más latino, que es distinto a lo que habías hecho en “Vaivenes”, por ejemplo.

-Sí, es ese toque que te dan. Yo no produzco, entonces sí o sí siempre vas a tener un toque del productor, y la cosa es ir encontrando quién es el productor que tiene una visión o un gusto musical lo más parecido al tuyo, o a lo que quiero hacer. Sí, nos juntamos a escribir y fuimos un poco eligiendo lo que queríamos; porque por ahí no produzco pero me siento con ellos y vamos eligiendo los sonidos, armando la estructura, haciendo todo en conjunto.

-De todos modos hay una continuidad que la da el color de tu voz.

-Sí. El estilo, por más que probamos rítmicamente diferentes cosas, siempre es pop lo que hago. Puede ser un trap medio pop, una cumbia pop; más que nada por eso que decís del color de mi voz y mi forma de cantar.

Hay equipo

-¿Por qué elegiste “Dímelo” como primer single?

-A “Dímelo” la hice en noviembre del año pasado; la idea era llevarlo hacia otro lado más single. Y justo se dio que este año, medio cuando empezaron a cerrar todo en la Argentina, me fui de viaje y estuve escribiendo muchas canciones. Estando en Miami se dio de irme para Madrid por una semana y terminé quedándome un mes, en Miami lo mismo. Entonces lo que hice fue escribir todos los días canciones, juntarme con productores y compositores.

También es un ejercicio al que le vas agarrando más la mano, y cuanto más practicás mejor sentís que te sale el hecho de componer y escribir. Tenía mucha música, y no sacaba música mía hacía un montón. Dije: “Mejor vayamos con un EP, que tenemos más material”. Además si sacaba solo “Dímelo” por ahí pensás que lo único que estoy haciendo es ese estilo nada más; y quería mostrar que hay variedad, hay de todo.

-¿Cómo fue hacer el video, tan cinematográfico, con Melanie Anton Defelippis?

-Estuvo buenísimo: nunca había hecho un rodaje con tanta producción, con tantas personas, todo el día rodando. Las ideas que tiró Melanie me encantaron, el equipo de trabajo era muy lindo, todos muy simpáticos. Lo hicimos acá, en un edificio en Capital, y la verdad que se disfrutó mucho.

-Ahora salió el music visual de “La Rompecorazones”, con imágenes en la playa, hecho por Gabo Bucheli y Ale Pazmiño.

-Sí, no es un videoclip oficial, sino que es para que tenga un video medio ambiente, para reforzar la canción. Ese lo hice en Miami.

-¿Cómo estás viviendo este relanzamiento internacional de tu carrera, que también incluye esta nueva estructura de compañías?

-La verdad que estoy muy entusiasmada, con mucha expectativa. Pero bueno, tratando de disfrutar, contenta de que pude agrandar el equipo de trabajo con el que estoy; hay más proyecciones. Después de varios años finalmente llegar a encontrar personas que vean el proyecto de la misma manera que yo, que queremos que se desenvuelva de una misma manera; y además te entendés, podés tener una buena relación. Para trabajar está buenísimo, y me emociona; pero trato de disfrutar cada paso, que no gane la ansiedad.

-Tener una estructura que te impulse es muy bueno para la artista, pero de alguna forma es una responsabilidad mayor, responder a una expectativa.

-Sí, hay más personas que están a la espera, con las que tengo que cumplir. Ahora es mi futuro pero en realidad hay gente para la que es el suyo también. Está bueno, la presión no viene mal.

-Trabajás bien bajo presión.

-Sí (risas).

En el mapa

-Hace dos años destacábamos las colaboraciones que habías tenido en estudio y en vivo. Desde entonces hubo algunas más. Te reconocieron los pares, y ahora te están reconociendo colegas internacionales y productores: es como que el ambiente musical te empieza a dar más espacio.

-Sí, de a poco vas llegando a diferentes lugares, o vas conociendo más gente. Entonces te ubican en el mapa, estás “ahí”.

-No está mal, teniendo en cuenta de que tenés 23 años. Todo fue muy rápido para vos, todo lo logrado es un montón.

-Sí, por un lado digo “guau, qué locura”, cuando miro para atrás; por otro en el momento estás en la vorágine pero no te das cuenta. Es como que lo vas viviendo bien.

-Siempre fue con naturalidad, nunca fue vertiginoso.

-La verdad es que siempre lo viví recontra bien; obviamente siempre era como “guau, qué lindo esto que está pasando”, pero nunca sentí que la situación me sobrepasó tampoco, por suerte siempre lo pude disfrutar.

-Eras “la chica de Pehuajó que explotó en Instagram con sus versiones acústicas”; pero ya quedó atrás esa presentación: sos Chule, una solista afirmada en el medio. Aunque mantenés la frescura.

-Y sí: ya cambié (risas). Fue también que aprendí: quería mantener mucho lo que hacía en vivo en lo que hacía grabado; pero me di cuenta de que está bueno tener algo grabado que vaya con una producción más internacional. Después las versiones acústicas o en vivo están buenas: me di cuenta que ir a ver a un artista en vivo que pone la pista de la canción igual a como es y te canta por encima como si fuera un karaoke, no sé si me genera mucho. Entonces puedo aprovechar y darle el toque al vivo: tengo una nota, voy con la guitarra y canto la canción; queda recontra diferente pero no deja de ser la canción. Siento que es algo fresco que también te hace más interesante.

Tiempo de crecer

-¿Cómo viviste este tiempo de no poder tener el vivo tan recurrente?

-Obviamente que extrañé el escenario un montón, lo extraño. Pero no viene mal parar y mirar para atrás. Todo me fue sucediendo sobre la marcha; de repente tener que frenar por algo que es fuerza mayor me dio finalmente tiempo para decir: “Hasta acá pasó todo esto, ¿para dónde quiero ir de acá en adelante?”. Nunca está de más ese tiempo, para cranear y organizar. Así que lo extrañé, pero después de ahí fue cuando firmé todos los contratos, así que no vino mal.

-¿Cuáles son los proyectos que tenés de acá a fin de año, año que viene?

-La idea es en octubre sacar un segundo EP, sería una segunda parte de lo que va a terminar siendo mi primer disco de canciones propias: lo terminaría de sacar el año que viene. Está eso por un lado, después me gustaría hacer algunas colaboraciones, así que estoy viendo con quién puede ser. Y recién reinstalada en Buenos Aires, mostrando el EP, retomando mi vida acá y viendo qué sale.

-¿Este segundo EP va a tener otra onda o en la misma línea que el primero?

-Tiene alguna que es medio de la misma línea, y otras que no. Es más diferente que este, no es tan latino.