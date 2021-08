Detuvieron a los jugadores del video amenazando a la hinchada rival

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Córdoba, Iván Radicci y Pablo Ferrero estaban prófugos y decidieron entregarse. Antes, hicieron un descargo y aseguraron que “fue una broma”.

Iván Radicci (23) y Pablo Ferrero (33), los jugadores del plantel de Primera División del Club Atlético Bella Vista de Córdoba que protagonizaron el violento video con amenazas a hinchas rivales, fueron detenidos este miércoles.



Ambos se presentaron ante la Justicia tras pasar 24 horas prófugos, ya que pesaba sobre ellos una orden de detención.



Antes, junto a sus abogados grabaron un mensaje en el que aseguraron que todo se trató de una broma. Sin embargo Iván Radicci, a quien en el video se lo ve portando un arma de fuego, tiene antecedentes penales, lo que demuestra su relación con el delito.

Mientras avanza el proceso judicial, donde el fiscal José Mana los imputó por el delito de “amenazas y portación de armas de fuego”, la Liga Cordobesa tomó la decisión de suspenderlos de por vida de las competencias de fútbol organizadas por la entidad.



“Esto es para los giles de All Boys, para que no se vengan a hacer los locos el sábado acá. Los vamos a hacer bosta. Que no se vengan a hacer los fuertes, como cuando jugamos el amistoso. Acá hay balas para cualquiera. Para vos, ‘Potro’. Bella Vista no es cualquier cosa. Bella Vista va a ser el campeón este año”, se los escucha decir mientras muestran un arma de fuego y las municiones, en el video que se viralizó el fin de semana. Fue grabado en la previa del partido del pasado sábado entre Bella Vista y All Boys.



Tras el escándalo y al tomar nota de la gravedad del tema, mientas estaban prófugos los jugadores grabaron un nuevo video en el que dijeron que se trató de una “broma interna” y que estaban avergonzados por lo ocurrido.