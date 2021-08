https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para su seguro médico

La aerolínea Delta descontará 200 dólares por mes a sus empleados que no se vacunaron contra el Covid

Este aporte adicional está destinado a compensar "el riesgo financiero que pesa sobre la empresa por la decisión de no vacunarse", justificó su presidente, Ed Bastian.

La línea aérea estadounidense Delta Air Lines descontará a sus empleados no vacunados contra el coronavirus unos 200 dólares por mes para su seguro médico, informó este miércoles su presidente, Ed Bastian, en un memorando interno. "A partir del primero de noviembre, los empleados no vacunados inscriptos en el plan de seguro médico de Delta harán un pago adicional mensual de 200 dólares", señaló. Tenés que leer China: los no vacunados serán considerados responsables de los nuevos brotes Este aporte adicional está destinado a compensar "el riesgo financiero que pesa sobre la empresa por la decisión de no vacunarse", justificó. Bastian refirió que "la internación media en hospital a causa de la Covid-19 costó a Delta 50.000 dólares por persona". El ejecutivo dijo que todos los empleados de Delta que resultaron contagiados y hospitalizados no estaban "completamente inmunizados". No es la única gran empresa en Estados Unidos que decidió incluir dentro de su política interna el tema de la inoculación. Los gigantes tecnológicos Google y Facebook exigen que todos sus empleados que desarrollen tareas en sus instalaciones estén inmunizados. El banco estadounidense Morgan Stanley y la cadena de almacenes de lujo Saks Fifth Avenue también obligarán a sus trabajadores a recibir uno de los fármacos disponibles en el país. La CNN despidió a tres empleados por violar la política de coronavirus establecida por la cadena de noticias al ir a la oficina sin vacunar.

