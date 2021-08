Marcha atrás: finalmente, OnlyFans no prohibirá el contenido sexual explícito

OnlyFans anunció este miércoles que retrasará los cambios previstos en la creación de contenido, después de recibir numerosas críticas de sus usuarios.

La plataforma donde creadores pueden compartir fotografías y videos eróticos a cambio de dinero dijo la semana pasada que pensaba bloquear material sexualmente explícito a partir de octubre.

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.