La máxima, entre presente, pasado y futuro

Mientras Mercedes debe definir su segundo piloto para el año venidero, resulta oportuno detenerse en la comparación de rendimientos con respecto a la temporada precedente.

Por estas horas, dentro del Team Mercedes hay cuestiones mediatas muy importantes por definir. Por ejemplo, quien será el segundo piloto para la temporada 2022, ya que hasta aquí solo está confirmado el británico Lews Hamilton.

Sobre el particular, el finés Valtteri Bottas mencionó recientemente que el múlticampeón inglés quiere que él lo acompañe en la escudería: "Sí, Lewis me lo dijo de forma bastante directa, que a él le gustaría que yo fuera su compañero de equipo. Juntos lo podemos hacer muy bien", afirmó.

Hasta aquí, la poderosa escudería germana no decidió si el compañero de Hamilton continuará siendo Bottas o bien se inclinarán por el británico George Russell, quien atraviesa por un momento ascendente.

Amén de estas consideraciones, el piloto nórdico no duda en afirmar que por más importante que sea, la opinión de Hamilton no es clave: "El hecho es que los pilotos no tenemos un gran poder de influencia en estos temas. Por detrás, hay una maquinaria mayor que, últimamente, es la que toma estas decisiones", manifestó con convicción.

Posteriormente, el finlandés aseguró que la elección va para largo: "No creo que haya noticias en un futuro cercano, pero las cosas se aclararán. Todo va en la dirección correcta", agregó.

Rojo Shocking... Ferrari es la escudería que más evolucionó, al compararse las once competencias iniciales de las temporadas 2020 y 2021.Foto: Gentileza

Rojo, es el color...

Seguramente nadie duda que al cabo de las once competiciones iniciales del Calendario 2021 de la Fórmula Uno, el equipo que más progresado es Ferrari, atendiendo a la cantidad de puntos obtenidos hasta el momento.

Puntualmente, la célebre Scuderia de Maranello posee 83 puntos más que en la temporada pasada y ocupa la tercera ubicación en el Mundial de la máxima categoría del deporte motor. Por su parte, Red Bull y McLaren también han progresado de muy buena manera.

En tanto, Mercedes es el que más ha retrocedido y aún así, es líder del Mundial. En el rendimiento individual de los pilotos, Carlos Sainz es el cuarto mejor, por detrás de Lando Norris, Max Verstappen y Sergio Pérez.

Lo de Ferrari es lo más notorio: a esta altura, el año pasado tenían 80 unidades, mientras que actualmente poseen 163 en once carreras. El monegasco Charles Leclerc suma 80 puntos; 17 más que hace un año; mientras que el español Carlos Sainz con McLaren, obtuvo 83, por lo que se ubica en un meritorio sexto lugar.

Más para destaca

En 2020, luego de once carreras, Lando Norris poseía 65 puntos; mientras que este año ya suma 113 unidades y es tercero en el Campeonato de Pilotos.

Como contrapartida, el australiano Daniel Ricciardo no ha tenido hasta ahora el mismo éxito que su compañero de equipo. No logró adaptarse al McL35M y sus puntos así lo demuestran: con Renault consiguió 78; mientras que esta temporada tiene 50.

A pesar de los resultados de Daniel, McLaren ha conseguido 47 puntos más que el año pasado. Pasó de tener 116 unidades a las 163 que ha recolectado este año.

El equipo con base en Milton Keynes tiene 80 puntos más que en las primeras 11 carreras del 2020, ahí consiguió 211, actualmente cuenta con 291 unidades, que le han bastado para pelear el Campeonato de Constructores y el de Pilotos junto con Verstappen. El neerlandés el año pasado tenía 147 y ahora es segundo del Campeonato con 187 puntos. Checo Pérez con Racing Point había logrado 68 unidades, con Red Bull es quinto en Mundial con 104.

Del resto...

El año pasado, Alpine Renault tenía 114 puntos después de las primeras once fechas; mientras que actualmente solamente cuenta con 77 unidades. Aun así, el francés Esteban Ocon mejoró sus performances: tiene 3 puntos más que en 2020 y ocupa la décima posición. Alonso, quien no participó en la temporada pasada, suma hasta aquí 38 puntos, después de dos años sin estar presente en la categoría.

En cuanto a Williams, lo más saliente es que en Hungría logró sumar con ambos pilotos, por lo que actualmente tiene 10 puntos, sobre una única unidad del año anterior a esta altura. Sus pilotos finalizaron dentro de los 10 primeros por primera vez: Latifi fue séptimo y cosechó 6 unidades; mientras que George Russell sumó 4, al cruzar la meta en la octava posición.